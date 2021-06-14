香港打針後死亡 擬改每2周簡單匯報

香港示意圖。圖／shutterstock

新冠疫苗 臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅昨表示，由於疫苗接種擴至年輕人，接種人數將增加，委員會將開會商討是否改為每一至兩周簡單匯報所有死亡個案，希望提高透明度釋除市民疑慮。

明報報導，港府本月初起不再公布與疫苗無潛在關聯死亡個案後，港大微生物學系講座教授袁國勇曾表示，一定要公布相關個案。孔繁毅昨解釋，檢視過去3個月死亡個案，認為皆與疫苗接種無關，為免給予市民混亂信息，因此早前改為只公布與疫苗有潛在關聯的死亡個案；孔繁毅表示，上述做法將會「微調」，例如會每一至兩周簡單匯報所有死亡個案，讓市民知道個案是否與疫苗有關聯、死者有否長期病患等。

據報導，被問為何現時考慮微調做法、是否擔心此舉會影響專家公信力時，孔繁毅解釋，考慮到現時擴大疫苗接種至年輕人，而且接種人數增加，亦不想市民「覺得我哋好多嘢唔講」，希望提高透明度。

報導稱，孔繁毅表示，公布方式暫未有定案，委員會將再開會討論，例如會否每周簡單匯報14日內死亡個案，不論個案是否與接種疫苗有潛在關連，以釋除市民疑慮。

報導說，目前香港 科興疫苗接種年齡下限維持在18歲，內地則已批准科興緊急使用年齡擴大至3歲以上。被問到降低科興疫苗接種年齡一事，孔繁毅表示，明白很多專家希望能增加兒童接種疫苗人數，以盡快達至群體免疫，但專家委員會始終需要相關第三期臨牀數據再作分析，才能決定。他相信科興今年第四季可準備有關數據。