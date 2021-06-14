香港連6天本土0確診 逾12歲開打復必泰

香港連續六天無本地病例。圖為銅鑼灣的人潮。（中新社）

香港 昨無新增新冠肺炎確診個案，是連續六天錄得零新增本地確診，連續八日無源頭不明個案。12至15歲青少年今起可接種復必泰疫苗 （BNT162b2，BioNtech與輝瑞合作研發的疫苗），醫學專家說，一般食物或藥物敏感的青少年可以接種新冠疫苗，對兩款或以上藥物過敏 者才需先諮詢專家。

大公報報導，港府昨晚公布，昨日有約4.25萬人接種疫苗，約2.08萬人預約打針。香港累計173.8萬人已打第一針，接種率為26.5%。12歲或以上青少年今日起可按網上預約安排，自行到社區接種中心接種復必泰。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅昨表示，一般食物過敏、哮喘並非不適宜接種的原因，但如有兩種或以上的藥物過敏，宜先諮詢敏感科專家或醫管局疫苗過敏安全診所。醫管局計畫由25日起，為普通科門診病人提供接種新冠疫苗諮詢。

孔繁毅稱，青少年接種後副作用與成年人相若，抗體水平會較成年人高1.8倍，亦可能會維持更長時間。他引用外國數據指出，每百萬名青少年中，16人接種後24至48小時出現輕微心肌炎，絕大部分情況很輕微，休息一星期後，復原率近九成。

一位22歲港大醫科生早前中風和面癱，病發前四天打第二針復必泰。孔繁毅說，已親自探訪該學生，磁力共振檢查發現，該學生的微絲血管有先天不正常問題，中風與疫苗無關。該學生只是輕微面癱和口齒不清，康復進度良好，行動自如。

另據文匯報報導，香港新冠肺炎疫情緩和，昨日並無本地或輸入的確診個案，是過去三日內第二次「雙零」，亦是連續6天沒有本地病例。不過，早前感染N501Y變種病毒（變種病毒α）的17歲少女，其染疫源頭仍未明，而少女確診母親1日曾到訪的屏山天水圍公共圖書館，當天曾到該圖書館的人士今日前要再次檢測。

香港繼上周五本地及輸入個案均清零後，相隔一天於昨日亦沒有任何新增個案。初步確診個案，昨日亦少於5宗，暫時均為輸入病例。