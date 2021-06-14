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台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

財爺網誌預告：香港失業率 將恢復1年前水平

香港新聞組／香港14日電
香港財政司司長陳茂波13日在網誌表示，香港失業率正逐步回落，稍後公布的失業率很快可以回落到近一年前的水平。圖為香港稍早打出1折起拍賣的商鋪。（中通社資料照片）
香港財政司司長陳茂波13日在網誌表示，香港失業率正逐步回落，稍後公布的失業率很快可以回落到近一年前的水平。圖為香港稍早打出1折起拍賣的商鋪。（中通社資料照片）

香港財政司司長陳茂波13日在網誌表示，香港失業率正逐步回落，按近月的改善速度，稍後公布的失業率很快可以回落到近一年前的水平。

信報報導，陳茂波稱，隨著防疫工作漸見成效，及接種疫苗的人數持續增加，過去一年半受疫情打擊的經濟，正逐漸重拾動力，就業市場亦見改善。失業率逐步回落，但與疫情前幾乎全民就業的狀況相比，還是有很大距離。

香港財政司司長陳茂波13日在網誌表示，香港失業率正逐步回落，稍後公布的失業率很快...
香港財政司司長陳茂波13日在網誌表示，香港失業率正逐步回落，稍後公布的失業率很快可以回落到近一年前的水平。（中新社資料照片）

據報導，陳茂波又表示，最新一批通膨掛鉤債券(iBond)反應十分熱烈，當局會將這次發行額由原來的150億元（港幣，下同，約19.3億美元）調高至200億港元。繼發行iBond後，本月底會公布新一批銀色債券(Silver Bond)的發行詳情，發行額將不少於240億港元，合資格認購年齡會降至60歲，認為對長者來說，是一個有不錯回報又穩定可靠的投資選擇。

他又說，電子消費券計畫的籌備已在最後階段，稍後將公布計畫詳情，包括登記手續及發放安排，預計下月開始接受登記。過去一年半，受疫情打擊的經濟，正逐漸重拾動力，推出電子消費券計畫希望達到一箭雙鵰的效果，營造良好的消費氣氛，讓市民能開心消費，讓商戶能多做生意。

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