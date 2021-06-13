潛在香港特首人選同台 董建華找林鄭攙扶

「中國共產黨與一國兩制」主題論壇12日在香港灣仔會議展覽中心日舉行，回顧中國共產黨領導「一國兩制」事業走過的非凡歷程。圖為全國政協副主席董建華（左）與林鄭月娥在論壇上交流。（中通社）

香港 選委會選舉及行政長官選舉，將於今年9月及明年3月舉行，近日有關特首人選的討論甚囂塵上，現任特首林鄭月娥 及全國政協副主席、前特首梁振英均被視為下屆特首的潛在人選。

香港01報導，兩人和另一名政協副主席、前特首董建華12日同場出席「中國 共產黨與一國兩制」主題論壇，進場時董建華與林鄭月娥有說有笑，言談甚歡，反觀梁振英則與董建華交談較少。至嘉賓合影環節，董建華上台前主動「等埋」林鄭月娥，由她攙扶上台。

「中國共產黨與一國兩制」主題論壇12日在香港灣仔會議展覽中心日舉行，回顧中國共產黨領導「一國兩制」事業走過的非凡歷程。全國政協副主席董建華（右二）、梁振英（左二）、香港中聯辦主任駱惠寧（左一）、林鄭月娥（右一）等嘉賓出席論壇。（中通社）

林鄭月娥、梁振英及董建華今早一同出席由中聯辦、駐港國安公署等四個中央駐港機構舉行「中國共產黨與一國兩制」主題論壇。三人進場時，董建華與林鄭月娥「密密酙」，有說有笑，反而與梁振英交談不多。

論壇尾段，主體嘉賓上台合影，工作人員指示董建華上台，不過董建華特意「等埋」林鄭，並輕拍林鄭背部，再由林鄭攙扶上台。眾人合影完畢後，梁振英及林鄭均希望攙扶董建華下台，不過最後董建華由工作人員攙扶。

早前有報導稱，政圈有傳林鄭月娥不滿前任特首「干政」，包括梁振英提出重設文化局，亦對董建華所創立的團結香港基金批評港府的土地房屋政策感到不悅，更指兩人關係近期變得疏遠。

林鄭月娥上月被問到有關梁振英重設文化局的建議，稱從香港在任何時候都有很多人發表意見，特別是近年很多意見領袖，即「KOL」，她不會逐位評論，被指是將身為國家領導人的梁振英降為「KOL」。