香港接種率26% 5.4萬人打針 再創單日新高

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 昨日有5萬4006人接種新冠疫苗 ，再創單日新高紀錄，累計逾170萬人已打第一針，接種率為26%。昨日新增三宗新冠肺炎確診個案，均由印尼同一航班輸入，觸發熔斷機制。港府昨日起禁止國泰航空營運的客機從雅加達著陸香港，直至6月25日。至於帶N501Y變種病毒 的天水圍17歲少女，仍未找到源頭，專家相信是由潛伏期長的輸入個案感染。

大公報報導，香港已連續第五日無本地個案。衛生防護中心表示，昨日三宗輸入個案均為外傭，曾乘搭國泰航空CX798航班，於前日從印尼抵港。其中32歲印傭暫未驗出變種病毒，其餘兩人則帶有L452R變種病毒株，三人均未接種新冠疫苗。

港府表示，由於有三名確診人士乘搭國泰航空CX798航班抵港，當局即日起禁止有關航班從印尼雅加達抵港，直至本月25日。

帶N501Y變種病毒的天水圍17歲少女，至今未找到源頭及相關的基因排序。港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨日表示，病毒屬「香港變種」的機會很小，相信應是由潛伏期長的輸入個案感染。他強調，除了少女的媽媽及姊姊外，目前140多名密切接觸者都沒有受感染，相信社區留有隱形傳播鏈的風險越來越低。

許樹昌稱，香港出現變種病毒個案後沒有社區大爆發，是因為香港仍有嚴謹的社交距離措施，以及市民懂得戴口罩及洗手保護自己。但香港疫苗接種率低，港府要放寬社交距離措施有難度。