我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美53.9%成人 完全接種疫苗

台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

中聯辦點名香港支聯會？ 喊結束一黨專政者是大敵

香港特派員李春／香港13日電
支聯會副主席鄒幸彤12日強調，支聯會是追求民主的組織，「結束一黨專政」是追求民主。（路透）
支聯會副主席鄒幸彤12日強調，支聯會是追求民主的組織，「結束一黨專政」是追求民主。（路透）

以「結束一黨專政」為政綱之一的香港支聯會，面臨更大的政治壓力。香港中聯辦主任駱惠寧昨天說「叫囂結束一黨專政」的人，是香港真正的大敵。支聯會副主席鄒幸彤表示，駱惠寧的說法是恐嚇，重申支聯會綱領不會因而調整，「結束一黨專政」口號是追求民主；支聯會祕書蔡耀昌說，支聯會常委未來會就駱的言論和政治形勢發展，全面討論和評估。

支聯會全名「香港市民支援愛國民主運動聯合會」，1989年5月21日成立。同年6月4日「天安門事件」後，支聯會連年發起紀念六四的大遊行和維園燭光晚會，支聯會本身也成為香港泛民主派的中堅組織，支聯會的黃金時代，其領導人司徒華等主要成員均是立法會議員。

港區國安法實施後，支聯會的活動不斷受限，近期建制派以支聯會的政綱中有「結束一黨專政」為由，指其有違國安法，有人更公開撰文，說支聯會的出路一是自行解散，一是被取締。

「中國共產黨與一國兩制」主題論壇12日在香港灣仔會議展覽中心日舉行，回顧中國共產...
「中國共產黨與一國兩制」主題論壇12日在香港灣仔會議展覽中心日舉行，回顧中國共產黨領導「一國兩制」事業走過的非凡歷程。香港中聯辦主任駱惠寧發表主旨演講時指出，中國共產黨捍衛了「一國兩制」事業。「一國兩制」在香港的實踐歷程，帶給我們諸多教益和啟迪。（中通社）

12日中國駐港機構發起中共百年活動之「中國共產黨與一國兩制」論壇，中聯辦主任駱惠寧登台致辭，引人注目的說「叫囂結束一黨專政，否定黨對一國兩制事業領導的人，是毀壞一國兩制制度根基，是香港繁榮穩定的真正大敵」。

駱惠寧的言論立即引起輿論關注。支聯會祕書蔡耀昌回應說，過去幾個月，政治環境愈來愈嚴峻，支聯會必須小心應對所面對的攻擊及壓力，令工作可以繼續。

蔡耀昌說，難以評估駱惠寧今次言論的含意，支聯會要按駱惠寧的言論及目前嚴峻的政治形勢，全面討論及評估情況。

但他強調，支聯會作為合法註冊組織，已在港運作超過30年，自1989年起，支聯會一直以和平、理性、非暴力及合法原則運作，且支聯會工作公開，香港市民有目共睹。

前港府保安局長葉劉淑儀奉勸市民不應肆意叫這句口號。

支聯會副主席鄒幸彤（中）12日強調，支聯會是追求民主的組織，「結束一黨專政」是追...
支聯會副主席鄒幸彤（中）12日強調，支聯會是追求民主的組織，「結束一黨專政」是追求民主。（路透）

香港新聞組／香港13日電

明報報導，支聯會副主席鄒幸彤強調，支聯會是追求民主的組織，而「結束一黨專政」是追求民主，她認為不是「結束一黨專政」口號的問題，而是政權想將追求民主的組織定義為犯罪，相信會有不同行動針對各民間團體。她反指香港繁榮穩定的大敵是政權的濫權。

香港 中國 遊行

上一則

全球51城聲援 東京250人持黃傘遊行 倫敦3000人呼口號

下一則

反送中2周年千警全港截查 周庭出獄：痛苦的半年終完結

延伸閱讀

美領事心痛香港倒退 中駐港公署批顛倒黑白

美領事心痛香港倒退 中駐港公署批顛倒黑白
新聞評論／香港大中華區電影天堂 岸谷之變

新聞評論／香港大中華區電影天堂 岸谷之變
香港接種疫苗年齡降低至12歲 預約上升1成

香港接種疫苗年齡降低至12歲 預約上升1成
遭扣留逾30小時獲保釋 香港支聯會副主席轟以言入罪

遭扣留逾30小時獲保釋 香港支聯會副主席轟以言入罪

熱門新聞

原南京醫學院女學生被姦殺案，罪犯麻繼鋼（中）被判死刑；圖為麻落網時所拍攝。（取材自人民網）

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

2021-06-11 10:00
圖為廣州荔灣區白鶴洞街廣鋼新城，醫務人員進行核酸檢測採樣。（新華社）

中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

2021-06-09 23:50
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關。（中新社資料照片）

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

2021-06-08 21:28
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00
超大蟻穴裡挖出一對蟻王、蟻后，蟻后體長5厘米。（視頻截圖）

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

2021-06-12 10:00
男子識破了裸聊，但臉孔卻被AI換至不雅視頻。（取材自紫牛新聞）

「我不裸聊你怎麽詐騙我」 好奇男和騙子過招損失11萬

2021-06-09 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路
湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分
英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家

英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家
德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷

德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷
小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲

小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲