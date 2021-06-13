中聯辦點名香港支聯會？ 喊結束一黨專政者是大敵

支聯會副主席鄒幸彤12日強調，支聯會是追求民主的組織，「結束一黨專政」是追求民主。（路透）

以「結束一黨專政」為政綱之一的香港 支聯會，面臨更大的政治壓力。香港中聯辦主任駱惠寧昨天說「叫囂結束一黨專政」的人，是香港真正的大敵。支聯會副主席鄒幸彤表示，駱惠寧的說法是恐嚇，重申支聯會綱領不會因而調整，「結束一黨專政」口號是追求民主；支聯會祕書蔡耀昌說，支聯會常委未來會就駱的言論和政治形勢發展，全面討論和評估。

支聯會全名「香港市民支援愛國民主運動聯合會」，1989年5月21日成立。同年6月4日「天安門事件」後，支聯會連年發起紀念六四的大遊行 和維園燭光晚會，支聯會本身也成為香港泛民主派的中堅組織，支聯會的黃金時代，其領導人司徒華等主要成員均是立法會議員。

港區國安法實施後，支聯會的活動不斷受限，近期建制派以支聯會的政綱中有「結束一黨專政」為由，指其有違國安法，有人更公開撰文，說支聯會的出路一是自行解散，一是被取締。

「中國共產黨與一國兩制」主題論壇12日在香港灣仔會議展覽中心日舉行，回顧中國共產黨領導「一國兩制」事業走過的非凡歷程。香港中聯辦主任駱惠寧發表主旨演講時指出，中國共產黨捍衛了「一國兩制」事業。「一國兩制」在香港的實踐歷程，帶給我們諸多教益和啟迪。（中通社）

12日中國 駐港機構發起中共百年活動之「中國共產黨與一國兩制」論壇，中聯辦主任駱惠寧登台致辭，引人注目的說「叫囂結束一黨專政，否定黨對一國兩制事業領導的人，是毀壞一國兩制制度根基，是香港繁榮穩定的真正大敵」。

駱惠寧的言論立即引起輿論關注。支聯會祕書蔡耀昌回應說，過去幾個月，政治環境愈來愈嚴峻，支聯會必須小心應對所面對的攻擊及壓力，令工作可以繼續。

蔡耀昌說，難以評估駱惠寧今次言論的含意，支聯會要按駱惠寧的言論及目前嚴峻的政治形勢，全面討論及評估情況。

但他強調，支聯會作為合法註冊組織，已在港運作超過30年，自1989年起，支聯會一直以和平、理性、非暴力及合法原則運作，且支聯會工作公開，香港市民有目共睹。

前港府保安局長葉劉淑儀奉勸市民不應肆意叫這句口號。

支聯會副主席鄒幸彤（中）12日強調，支聯會是追求民主的組織，「結束一黨專政」是追求民主。（路透）

香港新聞組／香港13日電

明報報導，支聯會副主席鄒幸彤強調，支聯會是追求民主的組織，而「結束一黨專政」是追求民主，她認為不是「結束一黨專政」口號的問題，而是政權想將追求民主的組織定義為犯罪，相信會有不同行動針對各民間團體。她反指香港繁榮穩定的大敵是政權的濫權。