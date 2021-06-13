反送中2周年千警全港截查 周庭出獄：痛苦的半年終完結

警方12日進入旺角朗豪坊商場，在接駁至酒店的位置拉起封鎖線。（取材自香港電台）

昨天是香港 「612」反送中 流血衝突兩周年，香港警方如臨大敵，出動逾千警力，在多個鬧市和主要過海隧道、展開封鎖和截查行動。旺角下午出現堵路行動，銅鑼灣有青年被警察 搜身後帶走，不過整體大致平靜。

兩年前的6月12日林鄭月娥不理之前的百萬港人遊行反對，堅持將「逃犯條例」修訂草案送交立法會二讀，引發成千上萬民眾在金鐘聚集，萬人包圍立法會。後來出現激烈的警民衝突，最後以流血收場。自此日起，香港民間提出「五大訴求」，反送中運動進入逾百日的激烈爭持中。

此前兩天，香港警方放風，說有人發起「612」非法集結，警方將部署千名警力在銅鑼灣等地，呼籲香港市民不要參與未經批准的公眾活動。

警方在銅鑼灣佈防，截查多名路人。（取材自香港電台）

昨天下午約兩點，大批機動部隊警察出現在銅鑼灣鬧區，警方用封鎖線禁止市民進入，廣播籲市民不要違反限聚令，另有大批警員巡邏和截查路人，有穿黑色衣衫的年輕人被截停搜查隨身物品，然後被警察帶上警車。

警方說，下午約4時，有數名黑衣人在旺角登打士街近花園街交界用垃圾桶和雜物堵路，造成交通堵塞。人稱「王婆婆」的知名示威人士王鳳瑤，下午現身旺角街頭，高叫「五大訴求」口號。

在通往香港島的三條過海隧道，都有警察部署。在紅隧九龍入口有交通警員戒備。過海巴士站則有警員上巴士，搜查候車乘客的隨身物品，西隧及東隧亦有警員布防。

反送中女學生領袖周庭（中）12日出獄，並在離開後透過社交媒體表示「痛苦的半年終於完結。」（路透）

昨天比較轟動的是反送中時的女學生領袖周庭出獄。她因2019年6月21日參加包圍警察總部，被判入獄，昨天刑滿出獄。但周庭上午被囚車送出大欖女懲教所，隨即登上私家車離開，未發言。其後周庭透過社交媒體表示，痛苦的半年零20天終於完結，辛苦冒雨前來的朋友，接下來要好好休息，養好身體，因為身體在這段時間變得瘦弱。

學生組織「賢學思政」召集人王逸戰及發言人黃沅琳，11日被警察以涉嫌煽惑他人參與非法集結、宣傳或公布未經批准集結拘捕。「賢學思政」祕書長陳柏森透過社交平台表明，12日晚不會以組織的名義舉行任何活動，但會以個人身分站出來表達信念。