香港國安法大刀 砍向電影審查 演藝界憂嚇走投資者

香港根據港區國安法修訂新的電影檢查制度，圖為過往矗立在街頭的昔日武打巨星李小龍大型畫報。（本報資料照片）

香港 國安法在香港實施快要滿一年，為全面落實維護國家安全工作，香港政府昨天公布修訂「電影 檢查條例」檢查員指引，若影片可能構成危害國家安全的罪行，檢查員應發布影片不宜上映的決定，有關修訂昨天已刊憲生效。

路透報導，香港商務及經濟發展局發言人表示，根據「香港國安法」第三條，香港負有維護國家安全的憲制責任，應當履行維護國家安全的職責，以及香港行政機關、立法機關、司法機關應當依據「香港國安法」和其他相關法律規定有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

因此，電影檢查員在履行條例下的職務時，須遵守上述條文。香港商務及經濟發展局發言人還表示，電影檢查制度的建立在保障個人權利和自由及保障合理社會利益之間取得平衡。儘管基本權利（包括上映影片時享有的發表自由）應受尊重，但行使該等權利時，同時受由法律訂定及以達致合理目的（例如，尊重他人權利或名譽及保障國家安全或公共秩序，或保障公共衞生或道德）而必須做出規定限制。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

修訂的指引規定，擬上映的影片須送呈電影檢查監督，檢查員可按照規定決定影片是否適宜上映、對電影進行分級、要求刪剪及附加條件。

香港現行有關電影檢查制度是對於擬公開上映的影片，政府相關檢查員要根據「電影檢查條例」為該電影評級，審視影片是否涉及暴力不雅、侮辱種族膚色等內容。

另據明報報導，商務及經濟發展局長引用權力修訂《電影檢查條例》的檢查員指引，若影片可能構成危害國家安全的罪行應不宜上映。有學者認為修例或令涉及中國黑暗面的電影均無法上映，削弱香港人觀賞電影的自由及香港特質。有議員及電影人指出，演藝業界關注電影製作投資 大，若完成後送檢才被禁，會影響投資意欲、營商環境，亦影響電影製作參與者。