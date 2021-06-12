香港去年六四集會 楊森、何秀蘭將認罪

被告何秀蘭和楊森在庭上稱會承認「明知而參與未經批准集結」，兩人的案件將於9月9日處理。（中通社資料照片）

壹傳媒創辦人黎智英 及「支聯會」成員等26名民主派人士，於去年6月4日被控參與或煽惑他人參與未經批准集結，案件昨日在區域法院設在西九龍裁判法院審訊。除了被通緝的兩名被告羅冠聰和張崑陽，以及已認罪判刑的4名被告黃之鋒 、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴外，餘下20名昨日上庭的被告中，因另案被判囚及服刑中的楊森和何秀蘭昨日聲稱打算認罪，並將於9月9日等候法庭發落，估計將會被「加監」，而黎智英等10人仍未決定答辯意向，押後至下月再訊。

楊森（左）。 （中通社資料照片）

文匯報報導，本案其中20名被告昨日在西九龍裁判法院應訊，由首席區域法院法官高勁修處理。其中，被告楊森和何秀蘭在庭上稱會承認「明知而參與未經批准集結」，兩人的案件將於9月9日處理。李卓人、蔡耀昌、梁錦威、趙恩來、鄒幸彤、梁國華、胡志偉、何桂藍8人昨日則聲稱不認罪，案件定於11月1日審訊，預計審期10天，並於10月13日進行預審。

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其餘10名被告包括何俊仁、黎智英、陳皓桓、尹兆堅、梁耀忠、張文光、郭永健、麥海華、梁國雄及朱凱迪則未決定答辯方向，他們將於7月23日再訊。

昨日應訊的20人，包括黎智英、「支聯會」主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤、祕書蔡耀昌及常委張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠和梁錦威，工黨主席郭永健和「民陣」召集人陳皓桓在內的13名被告，各被控2020年6月4日在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。當中李卓人再被加控於同日同地，在無合法權限或合理辯解下，明知而舉行未經批准集結。