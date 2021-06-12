香港接種疫苗年齡降低至12歲 預約上升1成

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

「復必泰」（BNT162b2，BioNtech與輝瑞合作研發）疫苗 的接種年齡降低至12歲，昨日早上9時開始青少年可在網上系統預約接種，部分社區疫苗接種中心額滿的日子有所增加。截至昨晚8時的過去24小時，約3萬8700人預約接種時間，比前日約3萬5500人預約上升約一成。

文匯報報導，截至昨晚10時，除了早前已出現滿額情況的養和醫院社區疫苗接種中心外，其餘大部分社區疫苗接種中心仍有大量名額。不過，香港 中文大學醫院社區疫苗接種中心和荃景圍體育館社區疫苗接種中心則陸續有日期爆滿，其中以周末較多市民預約，本月19日部分社區疫苗接種中心顯示名額爆滿或僅餘少量名額。

12歲至15歲的學生最快可於下周一接種復必泰疫苗，有中學校長昨日表示，港府目前派出外展隊協助接種疫苗的門檻較高，相信以集體預約方式往社區疫苗接種中心接種疫苗的學校會較多。有曾提供外展接種服務的醫療集團則表示，一般的學校禮堂都適合作接種場地，相信要求外展隊到校協助打針的困難不大。

另據明報報導，香港昨沒新增新型冠狀病毒確診，即相隔11天再次沒有確診，且是連續4天無本地個案，昨另有少於5宗初步確診。此外，港府鑑於海外疫情、變種病毒流行程度及對香港構成輸入個案風險，18日起將哥倫比亞及南韓由「中風 險」改列「高風險」地區。