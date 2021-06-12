反送中2周年前夕 「賢學思政」2人被捕 周庭今刑滿出獄

「賢學思政」日前在臉書稱12日晚會在旺角擺街站，該組織召集人王逸戰（左）及發言人黃沅琳（右）11日遭警方拘捕。（取材自臉書）

反修例運動6•12事件今天滿兩周年，警方昨拘捕民間團體「賢學思政」召集人王逸戰及發言人黃沅琳，指該組識日前在臉書 稱今晚會在旺角擺街站，涉嫌煽惑他人參與非法集結及宣傳或公布未經批准集結。警方稱他們不只宣傳街站，還鼓吹武力抗爭。被問「賢學思政」提及武力抗爭的帖文是上月發布，過往帖文與擺街站有何關聯，警方稱案件不止是從一個帖文看這件事。

明報報導，賢學思政6月9日在臉書發帖稱，今晚7時將在旺角擺街站，內文提到「念念不忘，必有迴響。6月12日，請讓我們在旺角，這個充滿血汗和勇氣的地方如水再聚。」當日帖文沒提及使用武力的字眼。

來源：香港 電台視像新聞臉書專頁

據報導，網罪科科技罪案組警司譚威信表示，留意到近日有人在不同社交平台宣傳和呼籲今天到旺角和銅鑼灣，作未經批准集結，並稱有關人等宣傳鼓吹使用武力作抗爭。經調查後，警方拘捕20歲姓王男子及19歲姓黃女子，正在扣查。譚稱有關平台多次發放有關武力抗爭帖文及影片，內容涉及煽動使用武力，包括投擲汽油彈。

報導稱，譚稱「被捕人不單單是宣傳所謂的旺角街站，亦同時宣傳呼籲市民去其他地方參與非法集結，加上有涉嫌鼓吹暴力的行為」。警方簡報期間展示賢學思政5月的帖文或影片截圖，包括提及「武力抗爭」。至於旺角街站宣傳帖文哪句涉及用汽油彈或暴力抗爭，譚稱「睇呢個案件並非可以逐個逐個帖文咁定奪」，「佢promote（宣傳）、叫人使用暴力，是一個連串，一個時間性的事件」。

報導說，被捕的黃沅琳是理大學生會外務祕書，理大學生會昨發聲明嚴厲譴責警方濫捕。民權觀察發言人王浩賢認為今次是「預防性拘捕」。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

此外，報導稱，前香港眾志祕書長黃之鋒 、主席林朗彥及成員周庭，前年6月21日包圍灣仔警察總部，被控煽惑他人參與未經批准集結等罪。3人認罪，去年12月黃之鋒被判監13.5個月、林朗彥監禁7個月，周庭囚10個月。據悉屯門警區亦留意到周庭今天出獄，預料會有大批記者到場採訪，可能會影響交通秩序，警方會派傳媒聯絡隊到場戒備。

香港01報導，周庭出獄後，仍有一宗涉違反國安法案件在身。警方在去年8月10日拘捕壹傳媒創辦人黎智英、周庭等10人，周庭被指涉嫌觸犯違反「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，她當時獲准以港幣2萬元及18萬元人事擔保保釋，並交出所有旅遊證件，禁止出境。