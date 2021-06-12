新聞評論／香港大中華區電影天堂 岸谷之變

香港根據港區國安法修訂新的電影檢查制度，圖為矗立在尖沙咀海濱平台的金像獎女神銅像。（中新社資料照片）

說港產片已芳華不再，香港 仍被視為亞洲的電影 門戶，然而情勢可能有變。在未有風聲下，香港政府修訂「電影檢查條例」的檢查員指引，訂明影片可能構成危害國家安全罪不宜上映。

香港早前有「大中華區電影天堂」之譽，主要指香港與印度寶萊塢、美國好萊塢、日本東京、奈及利亞瑙萊塢齊名，成了全球五大電影生產基地、出口基地。這些年來香港本土電影工業已經日落西山，一批港產片著名導演北上去導「合拍片」，但成氣候的不多，近日更有名導沮喪移民北美。可香港這個「電影天堂」，不僅是因為香港能生產港產片，還因為香港有另一個稱號，叫「電影的亞洲門戶」，那主要指香港成為電影和電視劇經銷、進出口的一個樞紐。

香港成為電影和電視劇經銷和進出口樞紐，以去年為例，疫情下香港國際影視展移師網上，以虛擬的交易及會面平台，仍能發揮亞洲頂尖影視作品交易市場角色，為期4天的展會，吸引近7000名來自73個國家及地區的國際買家參與，推廣的影視作品約2100部。與之同時，香港還有一個奇特的本土電影市場。按香港貿易發展局的研究資料，香港1年上演本土電影不過50來部，但進口電影上演多達300多部。以2020年10月為例，平均每天有1部新片上映。

突如其來的國安電檢，令業界有些震動。香港職工盟總幹事蒙兆達說，電檢處本來已有既定機制及準則檢視電影，質疑當局是僭建國家安全的準則，以進行政治審查，會嚴重損害創作及思想自由。他說，指引無交代用什麼準則，界定何謂可能構成危害國家安全罪行，令人擔心將由行政部門任意詮釋。

有香港學者認為，有關修訂將收窄電影創作和題材的空間，令香港的電影制度更接近中國 大陸的一套。這倒令人想起，香港肯定會失去中國大陸民眾的香港觀影之旅，過去每有一部西片或港片上演，因不知中國大陸能否上演，都有大批中國大陸民眾南下香港觀影。在疫後，這單生意可能要轉到台北了。