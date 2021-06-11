香港長衫製作、天后誕、澳門土地信俗 入國家級非遺

香港各大天后廟每年都有賀誕活動，相當熱鬧。(取材自微博)

中國國務院 近日批准並公布第五批國家級非遺代表性項目名錄185項，其中，香港 特別行政區申報的香港中式長衫製作技藝、香港天后誕，澳門 特別行政區申報的土生土語話劇、土生葡人美食烹飪技藝和澳門土地信俗等5個項目全部列入名錄。

據大公報報導，香港中式長衫製作技藝和香港天后誕已於2017年被列入首份「香港非物質文化遺產代表作名錄」。長衫在上世紀20年代首先在上海流行起來，隨後迅速在香港普及，深受民眾喜愛。此後，大量江浙及廣東的裁縫師傅來港執業、授徒，不斷優化裁縫技術，並融合東西方設計，逐漸孕育出具有港式特色的長衫風格。

香港中式長衫製作技藝入國家級非遺。圖為香港藝人陳偉霆穿長衫上綜藝節目。(取材自微博)

從事長衫製作55年、香港手工旗袍老字號金多寶時裝老闆文師傅表示，他對有關技藝獲國家重視感到欣喜，但也直言香港旗袍製作已是「黃昏行業」，恐怕會後繼無人。文匯報報導，文師傅說，全港現有的相關裁縫寥寥可數，自己70多歲已經算是「年輕」，相信在當今時代的香港難有新一代接班人，但這種「黃昏行業」承載不少文化，仍須受到重視。

據文匯報報導，香港史地掌故研究者、工聯會及青年協會民俗文化課程導師周樹佳表示，香港天后誕有多項賀誕活動，規模龐大兼多樣化，全港各地天后廟也有廟會活動，包括搭起竹棚做神功戲，陸上及海上巡遊等，別具特色。是次列入名錄，他認為對天后文化的傳承有正面作用，能吸引新一代年輕人關注。

周樹佳表示，香港原居民包括圍頭人、蜑家人、客家人及鶴佬人大多信奉天后，位於西貢、俗稱大廟的佛堂門天后古廟於南宋建立，為香港最古老的天后廟，而天后信仰則在清朝大盛。香港天后文化源遠流長，每年農曆三月廿三日天后誕，各大天后廟也有賀誕活動，極為熱鬧。