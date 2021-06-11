歐盟憂港人權受打壓擬訪港 港府斥虛偽：藉口打擊中國

歐盟 外交及安全政策高級別代表博雷利9日發表聲明，譴責新的香港 選舉制度和港區國安法違反了中國 政府的「一國兩制」原則和違反國際承諾，敦促中國停止狙擊香港民主派人士，捍衛香港的司法獨立。並揚言將派出代表團訪香港。對此，中國表示強烈不滿，並指任何干涉中國內政的舉動都會遭到反擊。

香港當局10日也發表聲明，反對歐盟干預香港選舉事務，又批評歐盟以人權、民主和自治為藉口，藉香港問題製造事端以打擊中國，作法虛偽。

港府發言人表示，特別行政區政府強烈反對歐盟對中國全國人民代表大會通過「關於完善香港特別行政區選舉制度的決定」的無理指控。

中央社報導，中國中央電視台新聞app 10日引述中國駐歐盟使團發言人宣稱，修改香港選舉制度「有力維護了中華人民共和國憲法和香港基本法確定的香港特區憲制秩序，把以愛國者為主體的『港人治港』原則落到實處，保障香港永久性居民的選舉權和被選舉權」。

中國駐歐盟使團發言人並稱，歐方無視香港國安法和完善選舉制度給香港社會帶來的積極成效，「無視自身人權和制度弊病，一再打著民主、人權和價值觀的旗號插手香港事務、破壞『一國兩制』和香港繁榮穩定，甚至對中國和香港特區立法機關的正當立法行為指手畫腳，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。」

他並強調，中方再次敦促歐方停止插手香港事務，「停止針對中國搞小圈子的徒勞之舉。任何干涉中國內政的舉動都會遭到中國人民堅決有力的反擊。」

報導指出，香港議會5月底通過立法改革，直選議席將從一半減少到不到四分之一，此外並設置一個新機構審查候選人，禁止被認為不夠愛國的人參選。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾9日透過聲明表示，歐盟「將增強對香港局勢的回應，特別是透過增加對香港公民社會與媒體的支援、提倡言論自由、促進香港公民流動、確保香港民運人士審判的監督」。他還說，「會考慮派歐盟高層官員造訪（香港）。」

分析普遍認為，在歐盟關切香港情勢擱置歐中投資協定、中國聲索南海多數島嶼主權並大規模關押新疆穆斯林之後，歐盟若派團訪港可能激怒北京，恐將導致歐中關係更加惡化。