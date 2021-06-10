國際貨幣基金肯定香港國際金融中心地位

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 當局表示，國際貨幣基金（IMF)昨天發表報告，再次肯定香港作為國際金融中心，具備穩健強韌的金融體系、有效的宏觀經濟及審慎政策，以及健全的規管及監管框架。

據公布，IMF在報告中讚揚香港的宏觀經濟及審慎政策，為香港應對目前的經濟放緩情況和未來的衝擊提供重要緩衝。

此外，在龐大外匯存底支持下，香港的聯繫匯率 制度繼續為金融穩定帶來支持。

根據IMF進行的嚴格壓力測試顯示，香港金融體系在極端嚴峻的情況下仍然維持穩健強韌。

報告同時肯定香港擁有世界上其中一個規模最大的金融業，香港銀行體系的資產相當於本地生產毛額（GDP）約9.5倍，並且是多家具備全球系統重要性銀行的盈利及總資產的主要來源地。

報告指出，香港作為全球資產及財富管理中心，2019年的管理資產額相當於本地GDP的10倍，同時擁有全球最大股票 交易所之一，市值達6.1兆美元。

財政司司長陳茂波說，港府歡迎基金組織再次肯定香港的國際金融中心地位，港方會繼續鞏固核心範疇，充分發揮香港獨特的優勢，並開拓新的經濟增長領域，以確保香港長遠的競爭力和長期繁榮。