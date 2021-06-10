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數位港幣來了？香港金管局設研究小組

記者蔡敏姿／香港10日電
香港金管局已成立跨部門工作小組研究數位港幣項目，希望在12個月內提出初步想法。（取材自黔西南日報）
香港金管局已成立跨部門工作小組研究數位港幣項目，希望在12個月內提出初步想法。（取材自黔西南日報）

香港金管局總裁余偉文出席銀行公會金融科技研討會時表示，正與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心合作，研究零售層面央行數位貨幣的可行性，之後也會開始研究發行數位港幣（e-HKD）的可行性。

21世紀經濟報導，余偉文指出，數位貨幣的發展極具潛力，無論在批發還是零售層面的應用，都必須提早做好技術及政策研究，為未來有可能的發展做好準備。

為此，目前金管局已成立跨部門工作小組研究數位港幣項目，希望在12個月內提出初步想法。余偉文透露，研究範圍包括了解數位港幣有否適當應用場景，也要考慮相關系統安全、法律問題，以及在保障私隱之上，確保數據可追溯，以滿足反洗錢要求。

余偉文表示，目前討論數位港幣發鈔安排「言之尚早」，但目前國際上有三至四個不同的發行模式，包括由央行直接發行，或者央行經商業金融機構代發等，不同選擇均有利弊，要再作考慮。他期望在完成政策研究後，下一步再作討論。

金管局副總裁李達志指出，不一定需要在本土流通才能在跨境應用數位港幣。原本認為數位港幣在批發層面的應用較大，但隨著科技發展，目前也值得探討零售層面的應用。

香港金管局6月8日公布的「金融科技2025」策略也將數位貨幣e-HKD列為五大範疇之一。金管局表示，此舉是為香港在發行批發及零售層面央行數位貨幣，加強準備。

央行 香港 貨幣

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