香港新民黨鼓勵打針 葉劉淑儀送勞力士鑽表

為提高市民新冠疫苗的接種率，香港新民黨將推出疫苗百萬大抽獎，鼓勵市民接種疫苗。圖為新民黨主席葉劉淑儀捐出名貴骨董表鼓勵市民接種疫苗。（中新社）

港府上周推出「全民起動 快打疫苗 」活動，政、商界不少人呼籲推出抽樓及其他抽獎活動。政黨方面，由新民黨打響頭砲，推出總值過百萬元（港幣，下同，約12.8萬美元）的獎品大抽獎，包括黨主席葉劉淑儀90年代慶祝自己升職購入的勞力士鑲鑽腕表，但只有新民黨成員、登記為「新民之友」市民，與新民黨職員才可參與抽獎。

香港 01報導，葉劉淑儀指，很希望協助港府抗疫，指香港已打齊兩針的人口只有120萬，比倫敦、紐約 等低，認為對社會保障不足，強調增加香港競爭力最重要是打針。

葉劉強調，要求參加抽獎者加入新民黨或成為「新民之友」，是參考私企做法，希望提升中獎機會並方便管理，強調並非為了宣傳新民黨。有記者問及，今次抽獎安排是否為競選特首鋪路時，葉劉答道：「我諗你真係想得太多喇，我覺得香港市民及選委都很聰明。」

對於抽獎要登記成為「新民之友」，會否令「黃營」人士不願參與，葉劉認為毋須如此區分，歡迎所有人加入成為朋友，強調舉辦抽獎是為了鼓勵接種疫苗。

葉劉淑儀指，抽獎活動獲得不少支持，獎品總值近100萬元。她介紹自己捐出的勞力士腕表時指，該表為18K金、原裝表面，鑲有鑽石及兩粒綠色Tourmaline寶石。她透露自己在90年代購入，當時價值1萬美元，相信現時已升值不少。

新民黨捐出的其他獎品，包括已被認購、由葉劉捐出的紀念鈔，該獎品換成捐4張價值1萬元的購物禮券。同時，獎品亦有不少由新民黨成員捐贈的鑽飾，包括贈14K白金鑲天然鑽石吊墜、14K白金3克拉31鑽石手鍊、18K白金1克拉鑽石首飾套裝，其他獎品包括智能手機、手提電腦、2000張咖啡兌換券、價值13萬元的體檢禮券50張、價值30萬元的500張2人行本地遊套票等。