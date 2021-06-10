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12日傳將辦紀念活動 反送中2周年 香港千警戒備

香港特派員李春／香港10日電
大約兩年前，香港反送中示威者和警方在黃大仙廣場爆發衝突，躲避警方發射的催淚瓦斯。 （Getty Images）
大約兩年前，香港反送中示威者和警方在黃大仙廣場爆發衝突，躲避警方發射的催淚瓦斯。 （Getty Images）

6月是香港反送中運動兩周年，兩年前的6月9日首度有百萬人遊行反修例，香港反送中人士紛透過社交媒體發文回顧；6月12日因有激烈的警民衝突，公認是反送中示威兩周年，港警稱有人發起紀念行動，將調集千名警力應對。截至今年4月，警方共拘捕1萬260人，當中750人涉及暴動罪。 

兩年前的6月9日，103萬港人走上街頭，反對港府修訂「逃犯條例」，拉開反送中運動的序幕。昨天香港民間沒有相關行動，各方人士紛透過社交媒體回顧。

香港民主派主要人物以及學生領袖，幾乎全數在監獄或流亡途中。當年發起遊行的是民間人權陣線，其現任召集人陳皓桓透過臉書說：「兩年過去，大家還安好嗎？知道牆外的大家頂得辛苦。石在火種在，香港人加油！」

身在獄中的支聯會主席李卓人透過臉書說，「6月9日百萬人大遊行兩周年，讓我們都提醒自己，在令人憤怒和失望的政治局勢以外，身邊還有很多願意默默堅持的人，值得我們給予支持和鼓勵，並對未來心存盼望。」

兩年前的百萬人大遊行後，香港特首林鄭月娥說，「能有那麼多人上街，就是香港還很自由的證據」，又說港府不打算妥協。

港警昨稱，網上有人號召6月12日紀念反送中示威兩周年，當晚7時將在銅鑼灣發起紀念活動。經初步評估，已擬定部署逾千警力應對，實際警力會視情況調整，防止有人乘機搞事。

記者羅印冲／香港10日電

香港反送中遊行揭開持續半年的大型抗爭運動。香港01報導，過去一年示威活動雖然銳減，但警方對前年曾參與抗爭活動涉違法的人士，拘捕行動仍在繼續。截至今年4月，警方共拘捕1萬260人，相較去年12月公布數字，即今年短短4個月內再多89人被捕。數據顯示，警方已檢控2608人，當中750人涉及暴動罪，另外共有25人經警司警誡後被釋放。

截至今年4月30日，2624人已經或正在司法程序處理的人士當中，其中1000人須承擔法律後果，包括715人被定罪、277人須簽保守行為、4人被判照顧或保護令及4人藐視法庭（民事程序）、51人獲撤銷控罪、224人審訊後無罪釋放，其餘人士的司法程序仍在進行中，另外有25人經警司警誡後被釋放。

香港 反送中 遊行

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