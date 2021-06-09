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李嘉誠催打疫苗 發2000萬禮券…打針送樓奏效 預約倍增

香港新聞組／香港9日電

香港新冠病毒疫苗接種計畫已開展百餘天，商界持續響應政府的「全城起動 快打疫苗」運動，長江集團聯同李嘉誠基金會宣布大抽獎，頭獎得500萬元禮券；此外，信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業上月宣布推出「打針送樓」抽獎後，12日內預約打針人數共39.93萬，較抽樓消息公布前的12日總數多近1.4倍。

大公報報導，長實集團、長江和記實業聯同李嘉誠基金會昨宣布，向已打針市民送出總值2000萬元禮券，年滿18歲、持有香港身份證的人，於8月31日前完成打兩針便可參加抽獎，頭獎是500萬元禮券，禮券可用於長江集團旗下所有品牌，包括購買長實發展的一手物業。

除長江集團外，新世界夥拍非牟利機構，向最少5000名已打針基層市民送出每人1000元津貼，亞洲保險也為已打針客戶提供額外優惠；TCL電子控股亦宣布送出總值百萬元的家電獎品及優惠，

商界連日來陸續宣布不同的鼓勵打針大抽獎與優惠計畫，行政長官林鄭月娥表示，商界的疫苗獎賞價值已超過1.2億元，希望疫苗接種率在8月底前達到理想水平。

另據明報報導，資料顯示，信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業上月28日宣布推出「打針送樓」大抽獎後，多家機構陸續推出獎勵打針措施，由上月28日至昨日，12日內預約打針人數共39.93萬，較抽樓消息公布前的12日總數多近1.4倍，其中科興疫苗共14.11萬人預約，較之前12日的人數升近1.6倍，同期BioNTech預約總人數共25.82萬，升近1.3倍。

疫苗 華人 香港

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