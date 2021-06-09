2022世界大學排名 港大首度輸給北大

世界高等教育研究機構（QS）公布2022世界大學排名。美國 麻省理工學院（MIT）連續第10年世界第一，英國牛津大學緊隨其後，美國史丹福大學及英國劍橋大學則並排第三。香港 共有七間大學上榜，香港大學繼為七大之首，力保全球第22位，但全球排名被北京 大學及新加坡國立大學超越，在亞洲排名跌兩位。

由於北京大學排名上升至第18位，連排第17位的清華大學，首次有兩間內地大學同時擠身QS世界大學排名首20位。

香港01報導，QS的世界大學排名中，香港中文大學及香港理工大學排名有所上升，中大升四位排全球39；理大則全球排名66，為該校有紀錄以來最佳成績。城大表示，逾140位城大教研人員被列為全球排名前2%科學家，另一方面，相信香港的環境，對大學的學術聲譽排名有一定影響。至於香港科技大學、城市大學、浸會大學及嶺南大學全球排名均有所下跌。

香港上榜的七間大學中，有四間排名較去年遜色，科大跌七位至全球34，城大跌五位至第53，浸大由第264位跌至第287位；嶺大則由全球571至580的組別，跌了一個組別，至581至590組別。

報導指出，QS發言人Jack Moran形容，雖然多間香港院校排名下跌，但整體仍屬世界級優秀大學群體。他指出，科大及城大排名下跌與科研表現及學術聲譽指標有細微改變有關，而按教師規模調整後，兩校科研成績均保持全球前40名；至於浸大及嶺大則因科研表現明顯下降，幸兩校畢業生在僱主界認可度不俗。

香港上榜的七間大學中，有五間院校的畢業生僱員評價中表現持續良好。惟港大及科大在學術聲譽及僱主評價排名均較去年下跌。