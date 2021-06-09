港大生2教職員觸犯國安法？傳遭研究生舉報

美國「大西洋雜誌」報導，香港大學至少兩名教職員遭研究生舉報涉違《國安法》。(中新社)

香港 大學上月曾就《國安法》對學術自由的影響舉行閉門會議，「大西洋雜誌」（The Atlantic）報導，一名匿名教授形容，會議尾聲時，教授們開始表現情緒化，「『傷心』或『失望』也不足以形容那種絕望和恐懼」。報導另引述知情人士指，港大一名研究生舉報兩教授涉嫌觸犯《國安法》。

立場新聞引述「大西洋雜誌」報導，港大一群教授上月聚集開會，會中談及校方會否向被控違反《國安法》的教授提供法律支援、被學生舉報的後果等。其中兩人均發言表明，對近日全城打壓異見的速度感到措手不及。除了討論法律支援之外，各人亦開始論及過去向大學貢獻自己的專業，但現在只感到被遺棄。他指，開會房間內彌漫一片絕和恐懼，「沒有人來幫我們」。

報導訪問了香港 10 名現任或前大學成員，他們均指即使有校內成員被官媒及立法會議員針對，大學高層也幾乎沒有向師生提供支援。中大一位助理教授透露，中大校長段崇智去年 6 月與其他 4 位大學校長一同發聲明支持國家安全法時，也令教職員感到非常驚訝，形容中大由上而下發出了非常清晰的訊息：「中大不需要辯論，我們不在乎」。

「大西洋雜誌」指，中大及港大均拒絕就此事發表評論。

「大西洋雜誌」又引述多名知情人士透露，港大一名研究生用國安舉報熱線，舉報了至少兩名教職員涉嫌違反《國安法》。報導又形容，打壓學術自由的力量，大多時候並非來自大學體制之外，而是來自體制內的學生及教授。

「大西洋雜誌」指，中大社會科學系主任今年就《國安法》系列講座向教職員發電子郵件，其中免責聲明指出，學系「不容許非法行為」。據匿名中大助理教授指，郵件暗示教職員可以談論國家安全，但不能批評《國安法》。不少人認為，大學國安教育 很可能會以含學分的課堂形式出現。