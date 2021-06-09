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香港經濟復甦 商界有意增聘 公僕恐續凍薪

新聞組／香港9日電
香港行政會議決定全體公務員凍薪一年，若凍薪方案通過，這將是公務員連續第二年凍薪。圖為香港金鐘特區政府總部。（中通社）
香港行政會議決定全體公務員凍薪一年，若凍薪方案通過，這將是公務員連續第二年凍薪。圖為香港金鐘特區政府總部。（中通社）

人力資源顧問司萬寶盛華大中華昨日布2021年第三季「就業展望調查」報告，調查於4月中訪問了167名雇主，有26%雇主表示來季（7至9月）有意增聘人手。此外，特首會同行政會議昨日提出公務員凍薪方案，而非按指數減薪，生效期追溯至今年4月1日，若最終拍板，將是公務員首次連續兩年凍薪。

明報報導，萬寶盛華大中華指出，畢業生仍難找工作，但情况較去年好，今年聘請大學生的職位空缺約1.2萬個，較去年增逾3%，資訊科技（IT）與保健相關行業的招聘量有明顯增長，預計是因為疫情令企業數碼轉型，提高對IT人才需求。

同時，大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）今年首5個月全職空缺為2萬3157個，較去年同期升約20%；但就較前年同期少約36%。當中資訊業空缺最多，其次為銀行、財務相關行業。

據萬寶盛華大中華調查，整體市場環境方面，有26%雇主表示來季有意增聘人手，縮減人手的有25%。萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊說，樂見部分行業招聘意欲趨平穩，六個行業中有四個的招聘意欲有改善，分別是金融、保險及房地產，採礦及建造業服務業，批發及零售業。運輸及公共事務業則較上季下跌，製造業不變。

此外，據報導，香港特首會同行政會議昨提出公務員凍薪方案，生效日期追溯至4月1日，並將按既定機制，在考慮職方的回應後作出決定，若最終拍板，將是公務員首次連續兩年凍薪。

公務員事務局表示，經濟狀況有明顯復甦趨勢，同時，各級公務員過去一年在抗疫工作方面的付出和貢獻值得肯定，特首會同行政會議平衡所有相關因素後，決定凍結高層、中層及低層和首長級公務員薪酬，並在考慮職方回應後再交行會最後拍板。

政府人員協會發聲明，對凍薪決定感到失望和不滿，認為當局沒有考慮職方要求和公務員士氣，又指現時大部分日常生活開支出現增幅，政府財政狀况仍相對穩健等，希望公務員今年可以按通脹輕微加薪。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭說，公務員對連續兩年凍薪雖會不開心，但要面對現實，與市民共渡時艱。他認為，本港現處於突發經濟波動狀况，政府應暫停薪酬調查，指調查數據未能反映現况。

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