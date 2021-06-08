香港女學生變種病毒株 排除4月前輸入

早前感染變種病毒17歲女學生的胞姊確診。她曾到荃灣如心廣場商場、荃灣愉景新城商場等多個地點，港府要求曾到訪相同地點的人士須接受強制檢測。圖為大批市民7日在荃灣沙咀道遊樂場流動採樣檢測站排長隊等候檢測。（中通社）

日前感染N501Y變種病毒 株的17歲女生，繼母親染疫後，其20歲胞姊也證實確診變種病毒株，她4日被送往檢疫中心，同日出現病徵。至今母女三人中招，感染源頭仍是謎，專家已排除是受4月或之前的輸入個案傳染，但仍然要比對不同基因排序，才能鎖定具體感染源頭。

文匯報報導，另有專家建議，特區政府考慮回顧式追蹤近一個月從高風險地區抵港並完成檢疫的數千人，檢測他們的抗體及病毒，從而發現走漏個案。

昨日香港 新增7宗確診個案，6宗為輸入個案，有4宗來自印尼，包括3名外傭；其餘兩宗分別來自阿聯酋和美國。唯一的本地個案為20歲女子，為一名學生，是早前公布帶有N501Y變種病毒株17歲女生的胞姊。她於上月23日及29日到訪多個商場及食肆，包括K11 Musea、西九龍中心、如心廣場、南豐紗廠等。她與胞妹及母親也未有接種疫苗。

香港理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒昨日表示，17歲確診女生攜帶的病毒株，經基因分析確認屬英國發現的變異類型（Alpha）病毒株，與4月份在港出現的輸入個案相比，有十多個不同基因突變，相信兩者並沒有直接關係，病毒已經過多代傳播。

蕭傑恒指，Alpha病毒株流傳最廣泛，在全球多地都有出現，包括印尼、日本和台灣。至於該女生感染的病毒株究竟來自何地，他表示各地區也有機會，正嘗試取得不同地區的病毒株作比對；一旦發現相近病毒株，則可再追查是否有相關的輸入個案。他強調，追蹤女生的感染源頭和堵截傳播鏈如同「與時間比賽」，認為今次防疫工作難度較上次外傭群組更大。

對於少女一家會否揭開本港第五波疫情 序幕，他表示，有待觀察是否有其他本地個案感染Alpha病毒株，一旦有則顯示社區可能有多條傳播鏈並行，病毒已在社區擴散，第五波疫情亦會爆發。