我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾53%成人 已完成疫苗接種

台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

香港女學生變種病毒株 排除4月前輸入

香港新聞組／香港8日電
早前感染變種病毒17歲女學生的胞姊確診。她曾到荃灣如心廣場商場、荃灣愉景新城商場等多個地點，港府要求曾到訪相同地點的人士須接受強制檢測。圖為大批市民7日在荃灣沙咀道遊樂場流動採樣檢測站排長隊等候檢測。（中通社）
早前感染變種病毒17歲女學生的胞姊確診。她曾到荃灣如心廣場商場、荃灣愉景新城商場等多個地點，港府要求曾到訪相同地點的人士須接受強制檢測。圖為大批市民7日在荃灣沙咀道遊樂場流動採樣檢測站排長隊等候檢測。（中通社）

日前感染N501Y變種病毒株的17歲女生，繼母親染疫後，其20歲胞姊也證實確診變種病毒株，她4日被送往檢疫中心，同日出現病徵。至今母女三人中招，感染源頭仍是謎，專家已排除是受4月或之前的輸入個案傳染，但仍然要比對不同基因排序，才能鎖定具體感染源頭。

文匯報報導，另有專家建議，特區政府考慮回顧式追蹤近一個月從高風險地區抵港並完成檢疫的數千人，檢測他們的抗體及病毒，從而發現走漏個案。　

昨日香港新增7宗確診個案，6宗為輸入個案，有4宗來自印尼，包括3名外傭；其餘兩宗分別來自阿聯酋和美國。唯一的本地個案為20歲女子，為一名學生，是早前公布帶有N501Y變種病毒株17歲女生的胞姊。她於上月23日及29日到訪多個商場及食肆，包括K11 Musea、西九龍中心、如心廣場、南豐紗廠等。她與胞妹及母親也未有接種疫苗。

香港理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒昨日表示，17歲確診女生攜帶的病毒株，經基因分析確認屬英國發現的變異類型（Alpha）病毒株，與4月份在港出現的輸入個案相比，有十多個不同基因突變，相信兩者並沒有直接關係，病毒已經過多代傳播。

蕭傑恒指，Alpha病毒株流傳最廣泛，在全球多地都有出現，包括印尼、日本和台灣。至於該女生感染的病毒株究竟來自何地，他表示各地區也有機會，正嘗試取得不同地區的病毒株作比對；一旦發現相近病毒株，則可再追查是否有相關的輸入個案。他強調，追蹤女生的感染源頭和堵截傳播鏈如同「與時間比賽」，認為今次防疫工作難度較上次外傭群組更大。

對於少女一家會否揭開本港第五波疫情序幕，他表示，有待觀察是否有其他本地個案感染Alpha病毒株，一旦有則顯示社區可能有多條傳播鏈並行，病毒已在社區擴散，第五波疫情亦會爆發。

變種病毒 疫情 香港

上一則

中國郵政開奶茶店？網友：聞到郵票味

下一則

「疫苗氣泡」下復業 香港酒吧生意僅恢復以往一兩成

延伸閱讀

台疫情警戒第三級延長至6月28日

台疫情警戒第三級延長至6月28日
WSJ：跨國企業看淡香港前景 上演出走潮

WSJ：跨國企業看淡香港前景 上演出走潮
台新冠本土確診新增211例、26例死亡

台新冠本土確診新增211例、26例死亡
執行國安課程 近8成香港學校有困難

執行國安課程 近8成香港學校有困難

熱門新聞

習近平要求努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。新華社

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

2021-06-02 12:34
廣州市民接受核酸檢測。 中新社

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

2021-05-31 09:57
湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
中國國台辦發言人馬曉光。（新華網）

因中國介入台購買BNT破局？ 北京再發新聞稿澄清

2021-06-02 12:16
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00
中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」。（取材自中國外交部網站）

中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」

2021-06-05 23:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水
Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術