香港恒基打針抽獎 頭獎60兩黃金值百萬元

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

新冠疫苗 接種計畫開打超過100天，接種率仍未達群體免疫水平，再有商界及機構推出優惠，市民只要完成疫苗接種，即可參加大抽獎，最新獎賞包括，有機會贏取60兩足金，價值100萬元（港幣，下同，約12.8萬美元），又或者獲得家庭電器、5000元酒樓現金券、免費電影 戲票等。

大公報報導，旅發局表示，正計畫將大受歡迎的「賞你遊香港 」計畫，也加入疫苗獎賞，市民無須消費滿800元，即可換取免費本地遊或酒店住宿。

截至昨日為止，香港已接種超過267萬劑新冠疫苗，其中約155萬人已接種第一劑疫苗，約112萬人已接種兩劑，但要達至七成以上的群體免疫水平，仍然有一段距離。為提供誘因，香港商界每隔一兩日宣布推出優惠或大抽獎，只要市民願意「打針」，即可獲得抽獎機會，贏取豐富獎品。

恆基集團昨日宣布，推出999足金及購物券抽獎活動，完成接種兩劑疫苗的香港成年居民，可以在本月下旬網上登記，大會下月開始，每兩星期舉行一次電腦抽獎。首五輪抽獎，每次向20人送出各1兩999足金，及向200人送出各值1000元的商場電子購物禮券或超市現金券；到9月，將會進行最後一輪大抽獎，頭獎可獨得60兩999足金，價值100萬元。恆基兆業地產主席李家誠表示，未來數月是香港防疫的關鍵時刻，送黃金是簡單直接的方式，希望對市民大眾有一定吸引力。

領展也宣布，將於10月底舉辦抽獎活動，只要9月底前「打齊兩針」，即可參加抽獎，市民可經網上登記，獎品包括5000元中式酒樓餐飲現金券共400份，以及小型家庭電器，總值逾200萬元。

英皇集團旗下的英皇戲院送出2萬張戲票，戲票將贈與香港總商會以抽獎形式送出，條件是市民必須在8月底前已接種兩劑新冠疫苗。

另外，昨日是第二輪「賞你遊香港」首日出團，報團人士只要在本地零售及餐飲實體店消費滿800元，即可免費參加約值500元的本地團，有團友稱已兩年無外遊，可以再次報團很開心。