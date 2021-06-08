香港消費券下月登記 月底前公布詳情

港府將發放5000元電子消費券，預計下月開始接受登記。圖為一間可用支付寶和微信付款的商店。（中新社）

今年2月《財政預算 案》公布向年滿18歲的香港 永久居民及新來港者發放5000元（港幣，下同，約644.5美元）電子消費券，目前準備工作已經進入最後階段，財政司司長陳茂波表示，本月下旬公布詳情，包括登記手續和發放安排，預計下月開始接受登記。

大公報報導，陳茂波昨日在立法會財經事務委員會會議上表示，港府現正與四間儲值支付工具營辦商和其他協作單位進行測試，確保消費券的登記和發放流程順利，只要測試結果滿意，就會在今年7月開始接受市民登記。

四間儲值支付工具營辦商包括：AlipayHK（支付寶香港）、八達通、Tap & Go（拍住賞）和WeChat Pay HK（微信 支付），最近已緊鑼密鼓跟商界合作，籌備電子消費券相關的前期工作。

AlipayHK跟信和集團合作，市民可將港府消費券，與信和集團旗下商場的購物優惠券一同使用，變相為消費券「增值」；Tap & Go早前宣布，商戶只要接受萬事達卡、銀聯及轉數快收款，即可經由Tap & Go接收消費券，既有利吸納更多商戶，也方便市民日後使用。

WeChat Pay HK昨日宣布，將會與Visa信用卡公司合作，用戶即可享有額外優惠。八達通公司8日推出「一嘟撐里」計畫，鼓勵小商戶盡快登記使用八達通。

電子消費券計畫規模達360億元，陳茂波早前已表明，聽取不同意見後，發放期數會作出微調，不再分五期發放，也不會一次過發放，一般預期較大機會是分兩期派發，即每期2500元，讓市民可作較大額的消費。至於使用期限，將會盡量留有彈性，港府考慮可留至明年2月左右，方便市民辦年貨，確實的發放時間表，仍有待港府公布。

港府估計，電子消費券計畫可為今年的香港經濟增長帶來0.7個百分點的提振作用，帶動消費氣氛，加快經濟復甦動力，也有助推動小商戶更積極使用電子支付，把握其帶來的商機。