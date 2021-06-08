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「疫苗氣泡」下復業 香港酒吧生意僅恢復以往一兩成

香港新聞組／香港8日電
香港酒吧業者稱，雖在「疫苗氣泡」下復業，在相關限制下，生意只達正常的一兩成。圖為香港灣仔街頭餐廳酒吧。（中通社）
香港酒吧業者稱，雖在「疫苗氣泡」下復業，在相關限制下，生意只達正常的一兩成。圖為香港灣仔街頭餐廳酒吧。（中通社）

港府以「疫苗氣泡」為基礎，擬於10日起落實第二階段措施，進一步放寬指定處所防疫限制。酒吧、卡啦OK及夜總會業界昨日與食環署代表會晤，提出多項放寬營業限制的要求，包括員工需接種疫苗規定下，容許未打針的顧客透過「安心出行」應用程式進入處所，並放寬每枱顧客人數上限至4人至6人，與餐飲業界看齊；但港府「講明無退讓空間」。

「疫苗氣泡」方案下，停業已久的酒吧4月29日起有條件重開，酒吧員工需接種首劑疫苗方可復業，顧客亦須接種第一劑疫苗及使用「安心出行」。文匯報報導，港府將會放寬此等場所入座率，但仍要求客人打針是必然條件。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁在會後指，在有關限制下，酒吧生意只達正常的一兩成，對業界仍然無助。

梁立仁續指，酒吧與食肆一樣，顧客同樣會除口罩，唯只要求酒吧顧客要打針才可光顧，而已打針的顧客仍被限制每枱人數為兩人，相反餐廳食肆在毋須打針的情況下，放寬每枱人數至可達6人，是對酒吧業不公平。他引述食環署承認政策上有改善空間，但未有提出實際措施。

酒吧業協會主席錢雋永表示，現時業界有至少七、八成員工已打針，並向已接種疫苗顧客提供優惠等誘因，但最大問題是要求客人必須打針，這等同「無生意做」。業界正聯絡港府專家顧問，邀請到他們酒吧巡視，以了解業界的營運模式，讓專家們明白酒吧與一般食肆的風險水平相若，令其改觀並同意放寬防疫要求。

疫苗 防疫 口罩

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