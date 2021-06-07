部署下屆特首？ 梁振英臉書日發5帖 林鄭半年見報萬次

全國政協副主席、前香港特首梁振英。（中新社）

下屆香港 特首選舉距今不足10個月，全國政協副主席、前特首梁振英被指有意再選特首，今年以來在臉書 發帖文約690次，差不多是林鄭50次發文的14倍。上月發73帖，其中13次針對港府施政。林鄭雖然在社交媒體出帖次數遠遠落後，但因為她的特首身分，傳媒曝光率遠勝梁振英，單以本地報章計，林鄭名字出現1萬698次，是梁振英的8倍。

明報報導，社交媒體近年是政界人物宣傳自己的重要平台，梁振英卸任特首後，不時在臉書發表政見，翻查他今年至6月5日的臉書，他發出過690個帖文，即平均每日發帖約5個，大部分獲逾千「讚好」，有帖文更吸了近1萬個「讚好」及心形符號。部分帖文主題相同，有時分為中英文版本，或將不同觀點分開發帖。梁振英又不時上載他種植的農作物照片，有時比他分享政見的帖文「吸Like」更多。

香港特首林鄭月娥。（中通社）

據報導，反觀特首林鄭月娥 的臉書專頁，同期她只發了約50帖文，即平均兩至三天發帖一次，並以宣傳港府政策為主，疫情占最多，包括呼籲市民用「安心出行」和打疫苗，大部分帖文獲得超過1500個「讚好」。不過，在傳統的傳媒平台，例如本地媒體及內地報章，林鄭的曝光率遠超梁振英，單是本地「見報」次數，林鄭有逾萬次，梁振英則有1200多次。

報導稱，全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，各路人馬部署選舉工程應是意料之中，但未必全會高調行動，認為現時參政環境有變，預計有意參選或加入港府的人會增加。問到梁振英近期舉動是否有再選意欲，劉稱不能代其回答。對於近日梁振英和林鄭的隔空開火，會否給中央有欠和諧的觀感，劉兆佳稱，任何有意參選者「當然會說自己的一套行得通」，因此難免與現任比較，「這個是無可避免的競爭」。

報導說，劉又認為，在新形勢、新選舉制下，任何有意參選者都會說服中央，自己是下任人選，「大家特別想爭取表達自己更有勇氣、更有能力，面對外面針鋒相對的鬥爭」，但他認為，中央沒必要太早下定案。他認為，中央屬意的下任特首，最重要能團結愛國力量，要有「擔當」、勇氣、忠誠和魄力，他說香港未來的重點發展大致已定，問題在於下任特首如何爭取社會精英和群眾支持，並說服中央其方案是可行而有效。