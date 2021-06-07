我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

部署下屆特首？ 梁振英臉書日發5帖 林鄭半年見報萬次

香港新聞組／香港7日電
全國政協副主席、前香港特首梁振英。（中新社）
全國政協副主席、前香港特首梁振英。（中新社）

下屆香港特首選舉距今不足10個月，全國政協副主席、前特首梁振英被指有意再選特首，今年以來在臉書發帖文約690次，差不多是林鄭50次發文的14倍。上月發73帖，其中13次針對港府施政。林鄭雖然在社交媒體出帖次數遠遠落後，但因為她的特首身分，傳媒曝光率遠勝梁振英，單以本地報章計，林鄭名字出現1萬698次，是梁振英的8倍。

明報報導，社交媒體近年是政界人物宣傳自己的重要平台，梁振英卸任特首後，不時在臉書發表政見，翻查他今年至6月5日的臉書，他發出過690個帖文，即平均每日發帖約5個，大部分獲逾千「讚好」，有帖文更吸了近1萬個「讚好」及心形符號。部分帖文主題相同，有時分為中英文版本，或將不同觀點分開發帖。梁振英又不時上載他種植的農作物照片，有時比他分享政見的帖文「吸Like」更多。

香港特首林鄭月娥。（中通社）
香港特首林鄭月娥。（中通社）

據報導，反觀特首林鄭月娥的臉書專頁，同期她只發了約50帖文，即平均兩至三天發帖一次，並以宣傳港府政策為主，疫情占最多，包括呼籲市民用「安心出行」和打疫苗，大部分帖文獲得超過1500個「讚好」。不過，在傳統的傳媒平台，例如本地媒體及內地報章，林鄭的曝光率遠超梁振英，單是本地「見報」次數，林鄭有逾萬次，梁振英則有1200多次。

報導稱，全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，各路人馬部署選舉工程應是意料之中，但未必全會高調行動，認為現時參政環境有變，預計有意參選或加入港府的人會增加。問到梁振英近期舉動是否有再選意欲，劉稱不能代其回答。對於近日梁振英和林鄭的隔空開火，會否給中央有欠和諧的觀感，劉兆佳稱，任何有意參選者「當然會說自己的一套行得通」，因此難免與現任比較，「這個是無可避免的競爭」。

報導說，劉又認為，在新形勢、新選舉制下，任何有意參選者都會說服中央，自己是下任人選，「大家特別想爭取表達自己更有勇氣、更有能力，面對外面針鋒相對的鬥爭」，但他認為，中央沒必要太早下定案。他認為，中央屬意的下任特首，最重要能團結愛國力量，要有「擔當」、勇氣、忠誠和魄力，他說香港未來的重點發展大致已定，問題在於下任特首如何爭取社會精英和群眾支持，並說服中央其方案是可行而有效。

臉書 香港 林鄭月娥

上一則

緬軍政府釋善意 願與中保持溝通

下一則

法批中血腥鎮壓六四 中使館：那是西方策動的顏色革命

延伸閱讀

學者：除非兩岸改善 台在港機構年底可能無法運作

學者：除非兩岸改善 台在港機構年底可能無法運作
鋪路參選香港特首？林鄭月娥、梁振英隔空較勁

鋪路參選香港特首？林鄭月娥、梁振英隔空較勁
梁振英懸賞13萬美元 尋找赴台的香港「爆眼女」

梁振英懸賞13萬美元 尋找赴台的香港「爆眼女」
港府朝令夕改 廣東「回港易」暫時維持不變

港府朝令夕改 廣東「回港易」暫時維持不變

熱門新聞

廣州市民接受核酸檢測。 中新社

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

2021-05-31 09:57
習近平要求努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。新華社

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

2021-06-02 12:34
湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
為防堵印度變種病毒，5月31日起，離開廣州的旅客及司機須持有72小時內核酸檢測陰性證明。圖為廣州已在多個行政區做全民篩檢。（新浪微博照片）

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

2021-05-30 12:23
英國首相強生29日接受加拿大媒體CBC的訪問。（取材自觀察者網）

與美不同調？英相：不信新冠來自武漢實驗室

2021-05-30 22:25
中國國台辦發言人馬曉光。（新華網）

因中國介入台購買BNT破局？ 北京再發新聞稿澄清

2021-06-02 12:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光