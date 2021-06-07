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香港教職員僅18%打針 恐礙9月開學

香港新聞組／香港7日電
學校疫苗接種率低，對9月能否正常開學充滿變數。圖為今年4月，香港黃埔一間小學門外家長接送學生放學。（中通社資料照片）
學校疫苗接種率低，對9月能否正常開學充滿變數。圖為今年4月，香港黃埔一間小學門外家長接送學生放學。（中通社資料照片）

港府上周批准降低復必泰（BNT162b2，BioNtech與輝瑞合作研發）疫苗接種年齡下限至12歲，教育局局長楊潤雄上周回覆立法會財務委員會時透露，全港學校教職員接種率僅18%，低於全港整體接種率的逾23%。楊潤雄昨日表示，正研究安排家長及學生同時接種，期望教師以身作則打針。

大公報報導，全球多地疫苗接種率已超過5成，美國多間學校正籌畫於秋季學期恢復面授課程，並宣布強制要求教職工或學生需接種疫苗，才可於新學期返校上課。而香港早前竟有教育團體要求教育局「切勿採取任何強迫或變相強迫手段迫令教師接種疫苗」，有初中學生亦表明拒絕接種疫苗，更有人稱寧願上網課都不會打針。學校疫苗接種率低，對9月能否正常開學充滿變數。

據報導，楊潤雄昨日出席一電視節目時指出，越多人接種疫苗，學校的環境更安全，回復全日面授課堂的可能性亦提高。他鼓勵教師以身作則接種疫苗，及協助向學生宣傳打針的好處。他提到，安排上門為學生打疫苗是考慮方向之一，惟復必泰疫苗需儲存和稀釋，安排上較複雜。

楊潤雄表示，港府正考慮不同可能性，如安排學生到疫苗接種中心打針，在中心預留時間予他們接種，又或者協助安排旅遊巴予校內人士到接種中心等，亦有考慮容許家長和學生一同接種。他亦稱正與專家商討，一旦爆發第五波疫情，接種率高和低的學校在防疫收緊程度會有分別。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，一般而言，疫苗接種率達七至八成，可形成群體免疫，然而在人群聚集的地方，如學校，其接種率達到甚至超過九成，方為最理想，他亦建議教職員盡快接種疫苗。培僑中學校長伍煥傑表示，該校教職員均定期接受病毒檢測，學校亦已有過半教職員接種疫苗，他亦建議18歲的學生，和家人商議及諮詢家庭醫生意見，盡早注射疫苗。

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