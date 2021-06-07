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香港帶變種病毒女學生 胞姊初步確診 潛伏期四處跑

香港新聞組／香港7日電
帶有英國變種病毒株17歲少女的胞姊初步確診，她曾到訪曾訪荃灣尖沙咀及深水埗多個地點，包括尖沙咀K11 Musea以及星光行2樓及3樓的誠品生活尖沙咀店等。圖為尖沙咀K11 Musea。（中通社）
帶有英國變種病毒株17歲少女的胞姊初步確診，她曾到訪曾訪荃灣尖沙咀及深水埗多個地點，包括尖沙咀K11 Musea以及星光行2樓及3樓的誠品生活尖沙咀店等。圖為尖沙咀K11 Musea。（中通社）

香港日前確診一宗本地不明源頭的新冠肺炎病例，17歲中五女生帶有帶有英國變種病毒株N501Y（最早在英國發現的變種病毒α），昨日其53歲母親證實染疫，少女的20歲胞姊同日初步確診。該名胞姊上月下旬曾先後到荃灣、深水埗及尖沙咀多個地點，專家促收緊社交措施。

文匯報報導，香港昨日新增7宗確診個案，當中17歲染疫少女的53歲母親乃唯一的本地個案，其餘皆屬輸入病例。少女母親為家庭主婦，4日被界定為染疫少女的密切接觸者被送往檢疫中心，而她並無病徵，衛生署公共衛生化驗服務處檢測顯示其樣本同樣帶有N501Y變異病毒株，但沒有L452R或E484K變異基因。

她與女兒同住天水圍天盛苑盛譽閣，潛伏期內到過多處地點，包括大埔墟街市2樓熟食中心、紅磡置富都會美食廣場、嘉湖山莊百佳超市、天水圍公共圖書館、天水圍天盛街市、長沙灣麗閣邨學友社等。

另外，昨日有少於5宗初確個案，當中亦包括少女的20歲胞姊，她亦於6月4日被送往檢疫中心，當日開始有咳嗽、流鼻水和腹瀉等病徵，翌日送往醫院，其呼吸道樣本呈初步陽性反應，而她與母親及胞妹一樣無接種新冠疫苗。

少女胞姊亦是一名學生，潛伏期內在家中上網課，上月23日曾到尖沙咀K11 Musea、海防道海防大廈「貓之茶房」、星光行「誠品生活」及深水埗西九龍中心「隱家拉麵工場」；上月29日則主要在荃灣活動，包括曾到荃灣如心廣場一期及二期、南豐紗廠、愉景新城商場等地。

至於早前確診17歲少女的感染源頭，消息指衛生署公共衛生化驗服務處將其病毒基因排序，發現與來自深圳的個案有25處至26處不同，相信並非源自深圳。 衛生防護中心昨晚亦證實，少女病毒的基因組與深圳的不吻合。

呼吸系統專科醫生梁子超昨日表示，少女6月2日才發病，其母5月30日檢測呈陰性，應是近期才染疫，現要加緊雙向追蹤，找出感染源頭，並透過強制檢測和願檢盡檢以截斷傳播鏈，若出現其他沒有接觸史的變種病毒個案，則變種病毒可能已廣泛傳播。他強調應盡早收緊社交距離措施，及早撲滅病毒，警告若延誤兩周，可能已出現第二代及第三代傳播，屆時找不到源頭的個案增多，可能會像台灣一樣出現疫情爆發。

變種病毒 檢測 香港

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