廣州、佛山疫情未止 港、澳收緊機制

因應廣東省疫情變化，港府進一步收緊「回港易」計畫。圖為香港市民稍早依照「回港易」計畫抵達香港國際機場。（中新社資料照片）

廣州疫情 持續，港府進一步收緊防疫措施，調整「回港易」計畫的風險地區名單，廣州有5個區被列入名單，深圳和佛山亦有部分地區，亦在名單之上，到過風險地區的港人，不能用回港易豁免14日強制檢疫。另外，澳門 政府要求目前身處當地，但過去14日內到過廣州或佛山的人士，須接受檢測。

香港 電台報導，港府昨晚更新「回港易」計畫下的風險地區名單，將廣東省廣州、深圳、佛山及茂名市多個區及安徽省六安市一個區，列作中或高風險地區。在抵港當天或之前14天，曾逗留名單上風險地區的香港居民，將不可按「回港易」獲豁免強制檢疫，而須接受14天家居檢疫。

因應廣東省疫情變化，港府進一步收緊「回港易」計畫。圖為香港市民稍早依照「回港易」計畫抵達香港國際機場，展示「回港易」二維碼。 （中新社資料照片）

港府將廣東省廣州市荔灣、海珠、越秀、番禺和南沙5個區；深圳市的龍崗區的西坑和安良社區，以及鹽田區的沙頭角街道東新村、沙崗圩、東海麗景花園、東海社區、鹽田港、沿港社區；佛山市的禪城、南海區和盈康包裝有限公司宿舍；茂名市電白區那霍鎮馬路舊屋村，以及安徽省六安市裕安區等地區，列入風險地區名單。

港府表示，為確保在香港的入境口岸能順暢執行風險地區名單，相關地區所列範圍將以「小區」為最小單位，而不會細分「小區」內個別樓數或期數。

另外，據中通社報導，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，自昨日18時起，所有在入境澳門前14天內曾經到過廣東省廣州市荔灣區、海珠區、越秀區、番禺區、南沙區，或佛山市南海區、禪城區的入境人士，須按照衞生當局的要求，在指定地點接受14天隔離醫學觀察。

應變協調中心強調，有關措施調整是因應廣州市和佛山市近期的疫情變化而作出的。違反者除可能承擔相應的刑事責任外，還可被採取強制隔離措施。

鑒於廣州、佛山等地的疫情較為嚴重，應變協調中心呼籲巿民應暫緩前往廣州、佛山；家住廣州、佛山的人士暫緩返回這些地區探親；各部門、機構、社團應暫緩安排前往這些地區的非必要活動。

截至5日下午4時，澳門累計已接種新冠疫苗198,781劑，已接種人數共有129,062人。應變協調中心呼籲市民盡快接種疫苗，以形成免疫屏障，保障自己，保護家人，守護澳門。