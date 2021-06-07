我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

廣州、佛山疫情未止 港、澳收緊機制

香港新聞組／香港7日電
因應廣東省疫情變化，港府進一步收緊「回港易」計畫。圖為香港市民稍早依照「回港易」計畫抵達香港國際機場。（中新社資料照片）
因應廣東省疫情變化，港府進一步收緊「回港易」計畫。圖為香港市民稍早依照「回港易」計畫抵達香港國際機場。（中新社資料照片）

廣州疫情持續，港府進一步收緊防疫措施，調整「回港易」計畫的風險地區名單，廣州有5個區被列入名單，深圳和佛山亦有部分地區，亦在名單之上，到過風險地區的港人，不能用回港易豁免14日強制檢疫。另外，澳門政府要求目前身處當地，但過去14日內到過廣州或佛山的人士，須接受檢測。

香港電台報導，港府昨晚更新「回港易」計畫下的風險地區名單，將廣東省廣州、深圳、佛山及茂名市多個區及安徽省六安市一個區，列作中或高風險地區。在抵港當天或之前14天，曾逗留名單上風險地區的香港居民，將不可按「回港易」獲豁免強制檢疫，而須接受14天家居檢疫。

因應廣東省疫情變化，港府進一步收緊「回港易」計畫。圖為香港市民稍早依照「回港易」...
因應廣東省疫情變化，港府進一步收緊「回港易」計畫。圖為香港市民稍早依照「回港易」計畫抵達香港國際機場，展示「回港易」二維碼。 （中新社資料照片）

港府將廣東省廣州市荔灣、海珠、越秀、番禺和南沙5個區；深圳市的龍崗區的西坑和安良社區，以及鹽田區的沙頭角街道東新村、沙崗圩、東海麗景花園、東海社區、鹽田港、沿港社區；佛山市的禪城、南海區和盈康包裝有限公司宿舍；茂名市電白區那霍鎮馬路舊屋村，以及安徽省六安市裕安區等地區，列入風險地區名單。

港府表示，為確保在香港的入境口岸能順暢執行風險地區名單，相關地區所列範圍將以「小區」為最小單位，而不會細分「小區」內個別樓數或期數。

另外，據中通社報導，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，自昨日18時起，所有在入境澳門前14天內曾經到過廣東省廣州市荔灣區、海珠區、越秀區、番禺區、南沙區，或佛山市南海區、禪城區的入境人士，須按照衞生當局的要求，在指定地點接受14天隔離醫學觀察。

應變協調中心強調，有關措施調整是因應廣州市和佛山市近期的疫情變化而作出的。違反者除可能承擔相應的刑事責任外，還可被採取強制隔離措施。

鑒於廣州、佛山等地的疫情較為嚴重，應變協調中心呼籲巿民應暫緩前往廣州、佛山；家住廣州、佛山的人士暫緩返回這些地區探親；各部門、機構、社團應暫緩安排前往這些地區的非必要活動。

截至5日下午4時，澳門累計已接種新冠疫苗198,781劑，已接種人數共有129,062人。應變協調中心呼籲市民盡快接種疫苗，以形成免疫屏障，保障自己，保護家人，守護澳門。

澳門 疫情 香港

上一則

反對復旦蓋分校 匈牙利萬人上街抗議

下一則

中協助印尼生產疫苗 反對「疫苗民族主義」

延伸閱讀

火眼實驗室在廣州番禺建成 單日可完成15萬管核酸檢測

火眼實驗室在廣州番禺建成 單日可完成15萬管核酸檢測
出廣東須持2日內核酸陰性證明 深圳龍華突通知停止接種

出廣東須持2日內核酸陰性證明 深圳龍華突通知停止接種
廣東中高風險地區停售感冒藥 持「黃碼」者禁止買藥

廣東中高風險地區停售感冒藥 持「黃碼」者禁止買藥
坐牢的感覺

坐牢的感覺

熱門新聞

廣州市民接受核酸檢測。 中新社

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

2021-05-31 09:57
習近平要求努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。新華社

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

2021-06-02 12:34
湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
為防堵印度變種病毒，5月31日起，離開廣州的旅客及司機須持有72小時內核酸檢測陰性證明。圖為廣州已在多個行政區做全民篩檢。（新浪微博照片）

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

2021-05-30 12:23
英國首相強生29日接受加拿大媒體CBC的訪問。（取材自觀察者網）

與美不同調？英相：不信新冠來自武漢實驗室

2021-05-30 22:25
中國國台辦發言人馬曉光。（新華網）

因中國介入台購買BNT破局？ 北京再發新聞稿澄清

2021-06-02 12:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光