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賄賂政要洗黑錢案 港民政局前局長何志平向美提覆核

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

71歲的香港民政事務局前局長何志平前年因賄賂和洗黑錢罪成在紐約被逮，之後遭法院判刑3年、罰金40萬美元，去年6月獲釋返回香港。最新法庭文件顯示，何志平已向美國最高法院提出覆核申請。

明報報導，根據美國最高法院文件，何志平於上月26日向法庭提交覆核申請（writ of certiorari）。文件提出兩項問題要求法庭裁決，包括控罪書稱何志平所犯的罪行屬於當地的「國內相關（domestic concern）」，但控罪書同時指控他與美國國內不相關，是互相矛盾。另一問題為法庭未有跟從一個案例作裁決。

據美國司法部回覆法庭的信件，司法部放棄就案件答辯。

法庭文件未有顯示將在何時裁決。據美國法庭網站，最高法院只會在案件涉全國性重大問題等情况下才會審議案件，最高法院每年收到約7000宗上訴申請，通常只審議100至150宗。

何志平因向非洲國家查德及烏干達政要行賄，2017年11月在紐約機場被捕，被控違反《海外反腐敗法》和洗黑錢等8條控罪，最終7條罪成，於2019年3月被判監3年及繳付40萬美元罰款（約314萬港元）。何志平在判刑當日立即提出上訴，要求上訴庭撤銷其定罪，但上訴庭在他刑滿出獄後，至去年12月才作出裁決，駁回其上訴。

何志平去年6月已出獄，隨即被美國遞解出境及返回香港。

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