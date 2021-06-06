我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

遭扣留逾30小時獲保釋 香港支聯會副主席轟以言入罪

香港新聞組／香港6日電
香港支聯會副主席鄒幸彤，5日獲得保釋。（Getty Images）
香港支聯會副主席鄒幸彤，5日獲得保釋。（Getty Images）

被控違法宣傳參與六四集會，香港支聯會副主席鄒幸彤昨天早上遭警方逮捕後，下午近5時獲得保釋。她步出警署後批評當局進行毫無理據的「預防性」拘捕，完全是「以言入罪」。

支聯會連續兩年遭香港警方以防疫為由，禁止在維多利亞公園舉辦六四燭光晚會，支聯會上訴失敗後宣布取消活動。鄒幸彤其後透過網路社群與媒體宣布，4日晚上將以個人名義到維園表達哀悼，並呼籲市民參與。

對此，香港警方4日早上拘捕鄒幸彤及另一名支聯會男子，指控他們宣傳未經批准集結，涉嫌違反「公安條例」，其後引發國際關注。

香港電台報導，鄒幸彤在被扣留逾30小時後，下午近5時獲准以1萬港元（約1289美元）保釋，諭令下月5日再報到。她步出荃灣警署後，支持者在場高呼「燭光無罪」等口號。

鄒幸彤說，警方暫未落案起訴她。她認為這次被捕，明顯是當局毫無理據的「預防性」拘捕，阻止她前往維園，完全是「以言入罪」，但她會繼續堅持崗位發聲。

鄒幸彤並批評當局指控她犯罪的邏輯荒謬，當初以疫情為由禁止六四集會，到後來禁止宣傳集會。她認為，當局未來一定會想完全禁止悼念六四活動，明年可能未必再以疫情為理由，或會用其他理由，但她相信「燭光不會熄滅」。

鄒幸彤提到，當局剝奪了她點燭光的機會，因此在扣留期間以禁食一天的方式悼念六四死難者，目前在獄中的支聯會主席李卓人也用這種方式悼念。

儘管香港警方明令禁止室外悼念六四，還出動7000 警力戒備，但昨晚仍有許多市民上街以電子燭光、手機燈、呼口號等方式表達哀悼，迄今已有6人遭到拘捕，至少12人涉嫌違反「限聚令」被開罰單。

六四 香港 疫情

上一則

疫苗接種百日 港人打針欠積極 港府延後續疫苗到港時間

下一則

母女同染變種 足跡遍全港 百人列密切接觸者須檢疫21天

延伸閱讀

港媒指控：銷港台豬萊劑嚴重超標

港媒指控：銷港台豬萊劑嚴重超標
港區國安法下的第一個六四 封鎖維園逮人

港區國安法下的第一個六四 封鎖維園逮人

重兵戒備 7000港警圍封六四活動

重兵戒備 7000港警圍封六四活動
港警六四如臨大敵 調動7千警力戒備

港警六四如臨大敵 調動7千警力戒備

熱門新聞

習近平要求努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。新華社

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

2021-06-02 12:34
廣州市民接受核酸檢測。 中新社

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

2021-05-31 09:57
湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
中國國台辦發言人馬曉光。（新華網）

因中國介入台購買BNT破局？ 北京再發新聞稿澄清

2021-06-02 12:16
華為於2日晚在深圳總部以線上直播方式，推出多款搭載新作業系統鴻蒙（Harmony OS 2）的行動裝置。圖為位在雲南昆明的華為實體店。（中新社）

涉商業利益？ 華為鴻蒙直播發布被封

2021-06-04 02:24
中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」。（取材自中國外交部網站）

中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」

2021-06-05 23:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任