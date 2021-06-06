遭扣留逾30小時獲保釋 香港支聯會副主席轟以言入罪

香港支聯會副主席鄒幸彤，5日獲得保釋。（Getty Images）

被控違法宣傳參與六四 集會，香港 支聯會副主席鄒幸彤昨天早上遭警方逮捕後，下午近5時獲得保釋。她步出警署後批評當局進行毫無理據的「預防性」拘捕，完全是「以言入罪」。

支聯會連續兩年遭香港警方以防疫為由，禁止在維多利亞公園舉辦六四燭光晚會，支聯會上訴失敗後宣布取消活動。鄒幸彤其後透過網路社群與媒體宣布，4日晚上將以個人名義到維園表達哀悼，並呼籲市民參與。

對此，香港警方4日早上拘捕鄒幸彤及另一名支聯會男子，指控他們宣傳未經批准集結，涉嫌違反「公安條例」，其後引發國際關注。

香港電台報導，鄒幸彤在被扣留逾30小時後，下午近5時獲准以1萬港元（約1289美元）保釋，諭令下月5日再報到。她步出荃灣警署後，支持者在場高呼「燭光無罪」等口號。

鄒幸彤說，警方暫未落案起訴她。她認為這次被捕，明顯是當局毫無理據的「預防性」拘捕，阻止她前往維園，完全是「以言入罪」，但她會繼續堅持崗位發聲。

鄒幸彤並批評當局指控她犯罪的邏輯荒謬，當初以疫情 為由禁止六四集會，到後來禁止宣傳集會。她認為，當局未來一定會想完全禁止悼念六四活動，明年可能未必再以疫情為理由，或會用其他理由，但她相信「燭光不會熄滅」。

鄒幸彤提到，當局剝奪了她點燭光的機會，因此在扣留期間以禁食一天的方式悼念六四死難者，目前在獄中的支聯會主席李卓人也用這種方式悼念。

儘管香港警方明令禁止室外悼念六四，還出動7000 警力戒備，但昨晚仍有許多市民上街以電子燭光、手機燈、呼口號等方式表達哀悼，迄今已有6人遭到拘捕，至少12人涉嫌違反「限聚令」被開罰單。