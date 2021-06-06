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疫苗接種百日 港人打針欠積極 港府延後續疫苗到港時間

香港特派員李春／香港6日電
香港5日錄得3.14萬人打第一針新冠疫苗，創新高。圖為市民在中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗。（中通社）
香港5日錄得3.14萬人打第一針新冠疫苗，創新高。圖為市民在中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗。（中通社）

香港開展疫苗接種到6月5日滿百日，總接種劑次近260萬。港府宣布社區疫苗接種中心運作至9月底，因應香港民眾接種不積極，已押後後續疫苗供應到港時間。此外，香港昨日錄得3.14萬人打第一針疫苗，連第二針全日接種人數為5.04萬，兩數字均為計畫推出以來新高。

6月5日是香港疫苗接種計畫推出第100日，截至下午1時，總接種劑次逾257萬，其中接種第一針人數逾148萬。

港府發言人說，港府計畫社區疫苗接種中心會運作至9月底，因此在社區疫苗接種中心提供第一劑疫苗接種服務的最後日期為8月31日，尚餘88天。

發言人說，透過接種計畫專題網站，展示第一劑疫苗服務最後日期的剩餘時間，希望提醒市民把握時間，盡早接種疫苗，為香港盡速建立保護屏障，讓社會早日回復常態。當局因應復必泰（BNT162b2，BioNtech與輝瑞合作研發）疫苗的接種情況和使用期限，延後疫苗供應。未來會按照接種情況，安排疫苗到港，但不能保證屆時能按照希望的時間送抵；當局下星期亦將與學校商討12至15歲學童接種疫苗安排。

負責推行疫苗接種計畫的港府公務員事務局局長聶德權抱怨，過去百日香港巿民接種疫苗，動機不及其他地方踴躍和積極。當局向復必泰疫苗廠商訂購的750萬劑疫苗，原本分6個月供港，現時需要先暫停一批供港，他說，未來包括出遊等活動，都會以已經接種疫苗作基本條件，呼籲巿民於未來大約百日內，接種第一劑疫苗，希望建立保護屏障。

疫苗 香港 輝瑞

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