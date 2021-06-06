母女同染變種 足跡遍全港 百人列密切接觸者須檢疫21天

香港5日新增1宗新冠肺炎確診個案，患者為17歲少女，是香港首宗源頭不明帶N501Y變種病毒個案，圖為她居住的天水圍天盛苑盛譽閣。（中新社）

香港 昨天新確診1宗本土新冠肺炎，認定屬於首宗源頭不明帶N501Y變異病毒個案，是香港首現源頭不明的英國變種病毒 ，也終結了香港連續42天無源頭不明本地病例的紀錄，有多達100人被列為密切接觸者須21天檢疫。

香港衛生防護中心昨下午召開記者會，香港天水圍一名17歲中五女生，確診N501Y變種病毒，檢測 中對E484K和L452R變種病毒株則呈陰性，是香港首宗本地牽涉N501Y變種病毒的源頭不明個案。

這名少女住在天水圍天盛苑，6月2日開始咳嗽、流鼻水等，翌日發燒並求診，其體內病毒含量高。少女在潛伏期內有上學及補習，在天水圍的伊利沙伯中學舊生會湯國華中學就讀，每逢星期日於屯門德榮工業大廈補習，5月29日亦去過灣仔會展出席香港國際教育展，曾經在會展地下的珠寶店短暫逗留，同日去過旺角寵物店和通菜街食肆。

香港5日新增1宗新冠肺炎確診個案，患者為17歲少女，是香港首宗源頭不明帶N501Y變種病毒個案，居住於天水圍天盛苑P座盛譽閣。圖為工作人員為大廈樓下的兒童遊樂設施進行清潔工作。（中通社）

少女到過的所有地方都會列入強制檢測範圍，連同家居及密切接觸者，有約100人要檢疫，當中沒有接種疫苗的人要檢疫21日。

昨日有少於10宗初步確診個案，其中1人是該名染疫少女的媽媽。她是家庭主婦，潛伏期內到過十餘個地方，包括紅磡置富都會美食廣場、大埔熟食中心二樓、嘉湖山莊的百佳超市、屏山天水圍公共圖書館等。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，初步確診媽媽無病徵，CT值16至19，代表病毒量高，是否帶變種病毒有待化驗。張竹君稱，少女的媽媽因需定期探訪家人，需定期檢測，5月30日的檢測結果仍呈陰性，相信是最近才感染，目前未能判斷母女誰先感染。

香港新聞組／香港6日電

大公報報導，昨日確診的17歲女生，一家居於天水圍天盛苑盛譽閣，港府昨日早上完成圍封強檢，約850名居民接受檢測，當中沒發現確診個案，約20戶沒人應門。對於大廈未發現新個案，居民普遍表示不擔心，但亦有人因此立即預約接種新冠疫苗。