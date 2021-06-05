香港打疫苗賞不停 新地推千萬元抽獎

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

商界推出的疫苗 獎賞計畫停不了。新鴻基地產（新地）昨日宣布推出總值逾1000萬元（港幣，下同，約128.9萬美元）的大抽獎，在7月及8月連續62天、每天送出92份豐富獎品，得獎者將超過5700人。香格里拉集團亦推出抽獎，送出一個適用於全球逾百間旗下酒店的一年免費住宿。嘉民集團的抽獎活動，大獎為價值逾50萬元的Tesla 電動車 一輛。

文匯報報導，新地的「日日有獎抽」千萬元大抽獎將分為公眾及員工兩部分，各占一半獎品名額。公眾抽獎歡迎所有完成接種兩劑疫苗、年滿18歲的香港 永久性居民登記參加，其間每日均有機會獲一部iPhone12，連同SmarTone 5G 100GB 一年月費計畫（每日1個名額）、旗下價值2000元的酒店宅度假住宿套票（每日10個名額）、旗下酒店的1000元餐飲現金券（每日10個名額）及1000元一田購物現金券（每日10個名額）等。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，希望日日大抽獎有助提高全港的接種率，令香港可早日通關。

香格里拉送1年免費住宿

香格里拉集團昨日表示，抽獎活動將送出一年免費住宿（名額一個），得獎者可在「通關」後於全球76個目的地入住旗下酒店，及香港的4間酒店。所有年滿18歲、香港永久和非永久性居民在港接種兩劑疫苗者均可參加，暫定截止日為8月31日。嘉民集團亦宣布推出獎品總值逾100萬元的抽獎活動，予所有於8月31日或之前已全面接種疫苗的香港身分證持有人參加。大獎為Tesla Model 3 Long Range電動車。

恒隆地產宣布推出總值逾1000萬元的措施，鼓勵集團員工及市民接種疫苗。每位於9月底前完成接種兩劑疫苗的合資格香港員工，可獲1000元恒隆電子購物禮券及額外兩天有薪疫苗假期。若香港員工的整體接種率今年10月31日前達70%，每位已打針員工將額外獲得3000元恒隆電子購物禮券。

此外，旅遊發展局1日推出的第二輪「賞你遊香港」首批136個行程，所有名額在4天內換領完畢。旅發局將於月中公布第二批約60個行程，先到先得，內容為市民於本地零售及餐飲實體店消費滿800元，可換領本地旅遊團名額一個。