我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾41.4%民眾 已完成疫苗接種

台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

香港中五女生染變種無源頭 袁國勇：恐掀第五波

香港新聞組／香港5日電
一名17歲中五女生4日初步確診新冠肺炎，是首宗涉變種病毒的源頭不明個案。圖為市民當天在中央圖書館社區疫苗接種中心門口排隊等候接種新冠疫苗。（中新社）
一名17歲中五女生4日初步確診新冠肺炎，是首宗涉變種病毒的源頭不明個案。圖為市民當天在中央圖書館社區疫苗接種中心門口排隊等候接種新冠疫苗。（中新社）

一名17歲中五女生昨日初步確診新冠肺炎，並帶有N501Y變種病毒，病毒量偏高，是首宗涉變種病毒的源頭不明個案，若最終確診，香港連續42天只有一名4歲童不明個案的紀錄將中斷，甚或拉開第五波序幕。

文匯報報導，該名初確女生無外遊記錄，於2日發燒、流鼻水、頭痛和失去味覺等，翌日到天水圍社區健康中心求醫，呈初步陽性。

病毒量高 校園停課21天

據報導，她帶有N501Y變種病毒，但對E484K和L452R呈陰性，病毒量十分高，深喉唾液及入院後的鼻咽喉拭子檢測，驗出的CT值分別是18及17.8。目前在屯門醫院隔離治療。

女生所住的天水圍天盛苑盛譽閣昨晚被圍封，同廈所有居民須於病人確診當日計起第三天、第七天、第十二天及第十九天再進行強檢。患者就讀天水圍伊利沙伯中學舊生會湯國華中學，最後上課日是2日。該校即日起停止面授課程21天，校方已安排專業清潔公司進行深層消毒工作。

袁國勇昨晚表示，雖然香港防疫措施已經有效終止第四波疫情，但無法阻止N501Y變種病毒株進入社區，第五波疫情可能已經開始。目前，港府必須盡最大能力盡快追蹤接觸者，截斷傳播鏈，並強調每名市民都應該接種疫苗。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，早前首宗流入社區的印度裔男子帶有雙重病毒（即N501Y及E484K均呈陽性），但今次的女生卻只驗出N501Y病毒，而無帶E484K變種病毒株，顯示她是經另一條傳播鏈感染，相信香港外防輸入出現「走漏」個案才使女生染疫，目前最重要的是作風險評估及雙向追蹤，盡快找出源頭並圍堵。

參加教育展 楊潤雄等在場

另據明報報導，衛生署表示，女生於屯門震寰路德榮工業大廈補習，上月29日曾到灣仔會展出席香港國際教育展。教育展網站顯示，女生到訪日有開幕禮，出席者包括教育局長楊潤雄、海關關長鄧以海、入境處長區嘉宏、懲教署長胡英明、消防處長梁偉雄等。

報導稱，教育局、海關、入境處、懲教署和消防處表示上述首長已打針，會按當局指示處理。公大稱林群聲亦已打針，獲豁免強制檢測，但也已驗病毒。另有出席者昨接獲「安心出行」通知要檢測。

教育局 變種病毒 香港

上一則

阻悼六四 港警裝甲、水炮車出動 6人被捕

下一則

香港維園六四漆黑 街頭燈光閃 美、歐駐港機構首燃燭光

延伸閱讀

港區國安法下的第一個六四 封鎖維園逮人

港區國安法下的第一個六四 封鎖維園逮人

燭光有罪？港人發揮創意悼六四

燭光有罪？港人發揮創意悼六四
重兵戒備 7000港警圍封六四活動

重兵戒備 7000港警圍封六四活動
首批新冠疫苗受試者打補強針？專家：尚無需要

首批新冠疫苗受試者打補強針？專家：尚無需要

熱門新聞

湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
監控片段裡有一男一女在疑似學校教室內發生性行為。（視頻截圖）

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

2021-05-28 10:00
廣州市民接受核酸檢測。 中新社

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

2021-05-31 09:57
法月萍展示蚯蚓土。（取材自紫牛新聞）

女博士棄200萬年薪 回鄉養蚯蚓 年收破千萬

2021-05-28 13:00
習近平要求努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。新華社

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

2021-06-02 12:34
為防堵印度變種病毒，5月31日起，離開廣州的旅客及司機須持有72小時內核酸檢測陰性證明。圖為廣州已在多個行政區做全民篩檢。（新浪微博照片）

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

2021-05-30 12:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情

10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情
專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃
來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺
快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認

快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認
搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆

搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆