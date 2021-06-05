香港中五女生染變種無源頭 袁國勇：恐掀第五波

一名17歲中五女生4日初步確診新冠肺炎，是首宗涉變種病毒的源頭不明個案。圖為市民當天在中央圖書館社區疫苗接種中心門口排隊等候接種新冠疫苗。（中新社）

一名17歲中五女生昨日初步確診新冠肺炎，並帶有N501Y變種病毒 ，病毒量偏高，是首宗涉變種病毒的源頭不明個案，若最終確診，香港 連續42天只有一名4歲童不明個案的紀錄將中斷，甚或拉開第五波序幕。

文匯報報導，該名初確女生無外遊記錄，於2日發燒、流鼻水、頭痛和失去味覺等，翌日到天水圍社區健康中心求醫，呈初步陽性。

病毒量高 校園停課21天

據報導，她帶有N501Y變種病毒，但對E484K和L452R呈陰性，病毒量十分高，深喉唾液及入院後的鼻咽喉拭子檢測，驗出的CT值分別是18及17.8。目前在屯門醫院隔離治療。

女生所住的天水圍天盛苑盛譽閣昨晚被圍封，同廈所有居民須於病人確診當日計起第三天、第七天、第十二天及第十九天再進行強檢。患者就讀天水圍伊利沙伯中學舊生會湯國華中學，最後上課日是2日。該校即日起停止面授課程21天，校方已安排專業清潔公司進行深層消毒工作。

袁國勇昨晚表示，雖然香港防疫措施已經有效終止第四波疫情，但無法阻止N501Y變種病毒株進入社區，第五波疫情可能已經開始。目前，港府必須盡最大能力盡快追蹤接觸者，截斷傳播鏈，並強調每名市民都應該接種疫苗。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，早前首宗流入社區的印度裔男子帶有雙重病毒（即N501Y及E484K均呈陽性），但今次的女生卻只驗出N501Y病毒，而無帶E484K變種病毒株，顯示她是經另一條傳播鏈感染，相信香港外防輸入出現「走漏」個案才使女生染疫，目前最重要的是作風險評估及雙向追蹤，盡快找出源頭並圍堵。

參加教育展 楊潤雄等在場

另據明報報導，衛生署表示，女生於屯門震寰路德榮工業大廈補習，上月29日曾到灣仔會展出席香港國際教育展。教育展網站顯示，女生到訪日有開幕禮，出席者包括教育局 長楊潤雄、海關關長鄧以海、入境處長區嘉宏、懲教署長胡英明、消防處長梁偉雄等。

報導稱，教育局、海關、入境處、懲教署和消防處表示上述首長已打針，會按當局指示處理。公大稱林群聲亦已打針，獲豁免強制檢測，但也已驗病毒。另有出席者昨接獲「安心出行」通知要檢測。