香港中五女生染變種無源頭 袁國勇：恐掀第五波
一名17歲中五女生昨日初步確診新冠肺炎，並帶有N501Y變種病毒，病毒量偏高，是首宗涉變種病毒的源頭不明個案，若最終確診，香港連續42天只有一名4歲童不明個案的紀錄將中斷，甚或拉開第五波序幕。
文匯報報導，該名初確女生無外遊記錄，於2日發燒、流鼻水、頭痛和失去味覺等，翌日到天水圍社區健康中心求醫，呈初步陽性。
病毒量高 校園停課21天
據報導，她帶有N501Y變種病毒，但對E484K和L452R呈陰性，病毒量十分高，深喉唾液及入院後的鼻咽喉拭子檢測，驗出的CT值分別是18及17.8。目前在屯門醫院隔離治療。
女生所住的天水圍天盛苑盛譽閣昨晚被圍封，同廈所有居民須於病人確診當日計起第三天、第七天、第十二天及第十九天再進行強檢。患者就讀天水圍伊利沙伯中學舊生會湯國華中學，最後上課日是2日。該校即日起停止面授課程21天，校方已安排專業清潔公司進行深層消毒工作。
袁國勇昨晚表示，雖然香港防疫措施已經有效終止第四波疫情，但無法阻止N501Y變種病毒株進入社區，第五波疫情可能已經開始。目前，港府必須盡最大能力盡快追蹤接觸者，截斷傳播鏈，並強調每名市民都應該接種疫苗。
呼吸系統專科醫生梁子超認為，早前首宗流入社區的印度裔男子帶有雙重病毒（即N501Y及E484K均呈陽性），但今次的女生卻只驗出N501Y病毒，而無帶E484K變種病毒株，顯示她是經另一條傳播鏈感染，相信香港外防輸入出現「走漏」個案才使女生染疫，目前最重要的是作風險評估及雙向追蹤，盡快找出源頭並圍堵。
參加教育展 楊潤雄等在場
另據明報報導，衛生署表示，女生於屯門震寰路德榮工業大廈補習，上月29日曾到灣仔會展出席香港國際教育展。教育展網站顯示，女生到訪日有開幕禮，出席者包括教育局長楊潤雄、海關關長鄧以海、入境處長區嘉宏、懲教署長胡英明、消防處長梁偉雄等。
報導稱，教育局、海關、入境處、懲教署和消防處表示上述首長已打針，會按當局指示處理。公大稱林群聲亦已打針，獲豁免強制檢測，但也已驗病毒。另有出席者昨接獲「安心出行」通知要檢測。
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