香港民研調查：悼六四危國安？ 62%受訪者反對

香港民眾改以菊花放置街頭悼念。（路透）

香港 民意研究所首次發表有關悼念六四 與國家安全關係的民意調查報告，結果顯示62%受訪者反對「舉辦六四悼念活動會危害國家安全」，72%支持「學校教授六四事件相關課題」，持上述意見的非民主派支持者，分別有43%及60%。

明報報導，香港民意研究所由5月28日至6月1日，向意見群組「我們香港人」成員發電郵，訪問了7209名12歲或以上香港市民。數據顯示，62%反對「舉辦六四悼念活動會危害國家安全」；非民主派支持者中，43%持上述意見，民主派支持者則有占91%。香港文化研究、政治學獨立學者黃偉國分析，數字反映政府支持者也不緊隨政府立場，亦見到政府及市民有對立。

據報導，政治學獨立學者黃偉國表示，題目是希望研究悼念六四這一活動，是否足以危害國安。他分析，有28%非民主支持者「好反對」舉辦六四悼念活動會危害國家安全，高於「幾反對」的15%比率，甚至與認為會危害國安的36%相距不太遠，反映在此政治局勢下，政府支持者也沒有緊扣政府立場，更有理由相信未來港府的決定，亦難得支持，數字反映政府支持者也不緊隨政府立場，亦見到政府及市民有對立。

報導稱，調查的另一條問題「你有多支持或反對學校教授六四事件相關課題？ 」支持的受訪者有72%；非民主派支持者當中有六成人支持，而民主派支持者則有約5582人、占該組別91%。學聯前代表陳清華表示，四成非民主派人士支持在校內繼續教授六四，反映了不論立場，港人都認為要繼續傳承真相，「中共 以為自己成功的地方，就是可以改變人心，但並未做到」。

報導說，香港民研主席及行政總裁鍾庭耀稱港府及執法部門在國安法實施後，「用自己方法詮釋對國家最好的方法」，想做到比國內更安全，但「拿揑得不好」。