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香港民研調查：悼六四危國安？ 62%受訪者反對

香港新聞組／香港5日電
香港民眾改以菊花放置街頭悼念。（路透）
香港民眾改以菊花放置街頭悼念。（路透）

香港民意研究所首次發表有關悼念六四與國家安全關係的民意調查報告，結果顯示62%受訪者反對「舉辦六四悼念活動會危害國家安全」，72%支持「學校教授六四事件相關課題」，持上述意見的非民主派支持者，分別有43%及60%。

明報報導，香港民意研究所由5月28日至6月1日，向意見群組「我們香港人」成員發電郵，訪問了7209名12歲或以上香港市民。數據顯示，62%反對「舉辦六四悼念活動會危害國家安全」；非民主派支持者中，43%持上述意見，民主派支持者則有占91%。香港文化研究、政治學獨立學者黃偉國分析，數字反映政府支持者也不緊隨政府立場，亦見到政府及市民有對立。

據報導，政治學獨立學者黃偉國表示，題目是希望研究悼念六四這一活動，是否足以危害國安。他分析，有28%非民主支持者「好反對」舉辦六四悼念活動會危害國家安全，高於「幾反對」的15%比率，甚至與認為會危害國安的36%相距不太遠，反映在此政治局勢下，政府支持者也沒有緊扣政府立場，更有理由相信未來港府的決定，亦難得支持，數字反映政府支持者也不緊隨政府立場，亦見到政府及市民有對立。

報導稱，調查的另一條問題「你有多支持或反對學校教授六四事件相關課題？ 」支持的受訪者有72%；非民主派支持者當中有六成人支持，而民主派支持者則有約5582人、占該組別91%。學聯前代表陳清華表示，四成非民主派人士支持在校內繼續教授六四，反映了不論立場，港人都認為要繼續傳承真相，「中共以為自己成功的地方，就是可以改變人心，但並未做到」。

報導說，香港民研主席及行政總裁鍾庭耀稱港府及執法部門在國安法實施後，「用自己方法詮釋對國家最好的方法」，想做到比國內更安全，但「拿揑得不好」。

六四 香港 中共

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