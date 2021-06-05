阻悼六四 港警裝甲、水炮車出動 6人被捕

港警在維多利亞公園周遭設置路障和警告看板，禁止人員進入維園。（路透）

1990年以來，香港 維多利亞公園在6月4日夜首度光線昏暗，再不見燭海映亮夜空。香港警察 昨天禁止維園燭光晚會，封閉場地，不准民眾進入。昨天香港多地都有大批警察，還截查過海隧道的車輛。反送中運動中常見的裝甲車和水炮車，再次出動，至晚上10時，至少4男2女被捕。

支聯會舉辦六四遊行 和維園燭光晚會被禁後，香港警方高調宣布，6月4日部署7000警察防堵可能出現的悼念活動。下午2點，香港警察架起鐵馬、竪起警告牌，圍封維多利亞公園的6個足球場、全數籃球場、中央草坪、路跑徑和維園的主要通道，不准公眾人士進入。黃昏時分遠處望去，維園內只有一群群的警察，再無香港民眾，遠遠可以聽到，維園廣播系統一遍遍播放警方封鎖維園的公告。

港府保安局昨天下午發出聲明，稱警方已引用「公安條例」封閉維多利亞公園，任何人參與於其他地方舉行未獲批准的公眾活動，也屬參與未經批准集結，最高可判監5年。

傍晚有兩輛裝甲車及一輛水炮車，由黃竹坑警察學院駛出，由交通警員護送，駛往銅鑼灣一帶戒備。

3隧設障 支聯斥過火

香港新聞組／香港5日電

明報報導，昨天下午，3條過海隧道設路障，截查往港島車輛。警方亦於維園一帶截查黑衣者，但無阻市民晚上到維園外聚集，多人點燃燭光，試圖照亮維園，有市民則在銅鑼灣一帶亮起手機燈「遊行」，往年在維園的燭光，在警方封禁下，散落多區多處。支聯會祕書蔡耀昌斥警方部署非常誇張、「過晒火位」，質疑大規模舉措是恫嚇市民勿到維園悼念，執法滲入政治考慮，「令香港與內地愈來愈相似」。

港區國安法實施後的第一個六四紀念日，香港警察4日禁止封鎖維多利亞公園。（美聯社）

據報導，除了維園及銅鑼灣，昨日於尖沙咀、旺角、沙田、天水圍、荃灣等區都有巿民點起蠟燭等悼念六四。警方表示，截至晚上10時，各區至少4男2女被捕，介乎20至75歲，涉嫌煽動他人參與未經批准集結、普通襲擊、刑事毁壞、公眾地方行為不檢及阻礙警務人員執行職務。另至少12人涉干犯「預防及控制疾病規例」相關罪行被票控。