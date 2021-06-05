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香港維園六四漆黑 街頭燈光閃 美、歐駐港機構首燃燭光

香港特派員李春／香港5日電
港區國安法實施後的第一個六四紀念日，香港警方4日以疫情為由禁止集會，並封鎖維園，但大批香港市民晚上在街頭舉起手機燈光(圖)，紀念這一個日子。（Getty Images）
港區國安法實施後的第一個六四紀念日，香港警方4日以疫情為由禁止集會，並封鎖維園，但大批香港市民晚上在街頭舉起手機燈光(圖)，紀念這一個日子。（Getty Images）

港區國安法實施後的第一個六四紀念日，香港警察禁止燭光晚會，封鎖維多利亞公園，這是維園自1990年以來首次沒有燭光。而大批香港市民在維園以外的地點舉起燭光和手機燈光，警員在街上不斷截查市民，多次舉旗警告。

港區國安法實施後的第一個六四紀念日，香港警方4日以疫情為由禁止集會，並封鎖維園，...
港區國安法實施後的第一個六四紀念日，香港警方4日以疫情為由禁止集會，並封鎖維園，但大批香港市民晚上在街頭舉起手機燈光(圖)，紀念這一個日子。（美聯社）

曾堅持會一個人去維園的支聯會副主席鄒幸彤，昨天清晨成為第一個因這個日子被捕者。美國與歐盟駐港領事館首度在其領事館窗邊放電子蠟燭。其中美國駐港總領館在其窗外共擺放約400支電子蠟燭，整晚照耀花園道。

港區國安法實施後的第一個六四紀念日，香港警方4日以疫情為由禁止集會，並封鎖維園，...
港區國安法實施後的第一個六四紀念日，香港警方4日以疫情為由禁止集會，並封鎖維園，但維園外，大批香港市民晚上在街頭舉起手機燈光，紀念這一個日子。（美聯社）

天主教共有7間聖堂，昨晚舉行彌撒悼念六四事件32周年。陳樂信說，與彌撒人數只可占各聖堂可容納人數的3成，7間教堂容納總人數約2000人，無法入場者可觀看網上直播。

香港大學學生會4日洗刷停放在校內的「國殤之柱」，以悼念北京「六四事件」死難者。（...
香港大學學生會4日洗刷停放在校內的「國殤之柱」，以悼念北京「六四事件」死難者。（中央社）

香港大學學生會堅持多年來悼念六四的傳統──洗刷校內的國殤之柱。港大學生會會長郭永皓說，學生會堅持舉辦悼念活動，是要守護真相，悼念死難者及教育廣大學生。郭永皓說，事前沒有與校方溝通，也沒感受到校方給予壓力。

在這些團體活動之外，香港支聯會副主席鄒幸彤昨天早上被香港警方拘捕，警方指控她涉嫌宣傳或公布未經批准集會。她被捕後暫時扣留在中區警署，隨後被押到警察新界南總部調查。稍後警方宣布，還有1名20歲男子，以同樣的罪名被捕。

鄒幸彤早前曾公開表示，她會在6月4日以個人名義到維園。鄒幸彤的代表律師透露，警方指控的主要理據，來自鄒幸彤社交網站上私人帳戶的一篇文章。5月29日，有篇題為「燭光無罪 堅守陣地」的文章，說到鄒幸彤為支聯會無法在維園舉行六四晚會，感到愧疚，將以個人名義在當晚到「大家能看到的地方」。

律師代鄒幸彤說，當晚不能以燭光悼念六四，會改為絕食悼念。與她一樣，多名在牢中的民主派人士，紛紛表示這天不能點起燭光，會以絕食代替。

晚間8時，銅鑼灣百德新街及京士頓街附近，與旺角西洋菜南街一帶，陸續出現大量人群聚集，旺角甚至一度達千人，有人呼喊反送中口號「時代革命」。港警已向群眾發出警告，要求他們離開並稱他們可能觸犯「香港國安法」相關罪行。

香港 六四 警察

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