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全球最貴…香港山頂豪宅車位1020萬 傳賭王太太買的

香港新聞組╱香港4日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港樓市瘋狂，車位也貴得不像話，市場消息指，由九倉夥南豐合作發展的山頂豪宅屋苑Mount Nicholson，其中一個車位傳以1020萬元(港幣，下同，約155萬美元)售出，堪稱全球最貴車位，金額足夠買一伙太古城兩房單位，消息人士指出，購買者是賭王四太梁安琪。

大公報報導，Mount Nicholson上月開始拆售分層住宅車位，採用價高者得的招標方式出售，提供指引價880萬至950萬元。每伙分層戶可平均獲配1至2個車位，大手業主則可配售最多3個車位。首輪銷售已於上月12月截標，並售出部分車位，其中1號車位成交價1020萬元，呎價約為7.5萬元，另92號車位則傳以930萬元售出，兩者俱刷新全港車位新高紀錄。發展商昨日再推出22個車位招標出售。

Mount Nicholson共分3期發展，提供67伙，包括19幢獨立屋及48伙分層住宅，獨立屋部分有其專屬車位。今次拆售屬2及3期分層大廈車位，提供76個住客車位，即住宅與車位比例為1比1.5。

賭王太太梁安琪是屋苑大業主之一，2016年以13億元掃入項目4伙分層，送予大女超盈及細女超欣學投資

求證梁安琪旗下公司尚嘉，執行董事兼行政總裁吳士元回覆，何太確實買入Mount Nicholson車位，但不方便透露價錢，最貴車位並不是她購入。

報導說，上述Mount Nicholson並非香港最貴車位，而是住宅車位新紀錄。香港最貴車位為觀塘工廈嘉域大廈，地下一個車位於2015年作價1300萬元，創香港開埠以來最貴單一車位成交。買家因統一整幢工廈業權，不惜以超高價收購。

Mount Nicholson一度稱王亞洲，2017年以11.65億元售出2伙分層大宅，平均呎價達13.21萬元貴絕亞洲。紀錄保持至今年2月，被長實半山波老道西部21 Borrett Road以呎價13.6萬元打破。

香港 投資

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