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香港昂船洲貨船燒15小時 濃煙籠罩西九龍

香港新聞組╱香港4日電
香港一艘載有2000噸金屬廢料的貨船途經昂船洲大橋海面時突然起火，水警輪及消防船3日凌晨趕到救火。(中通社)
香港一艘載有2000噸金屬廢料的貨船途經昂船洲大橋海面時突然起火，水警輪及消防船3日凌晨趕到救火。(中通社)

香港一艘載有2000噸金屬廢料的貨船，途經昂船洲大橋海面時突然起火，濃煙籠罩西九龍多區，大批居民投訴嗆鼻刺眼，有人家中寵物吸入「毒煙」嘔吐，消防足足花了15小時才撲熄大火，幸好無人傷亡，亦未見油料污染海洋，算是不幸中的大幸。

大公報報導，起火船隻為巴拿馬註冊貨船，名為「AFFLUENT OCEAN」，載重量達6448噸，船身長約100米，船上共有15名船員，包括11名內地及4名印尼船員。貨船5月31日由內地南沙進入香港水域，並在香港完成裝載貨物後離開前往越南富美港，事發時貨船載有3000噸金屬廢料。

消防處分區指揮官于文陽表示，前日下午5時26分接到貨船起火報告，立即派出兩艘滅火輪趕往現場先行撲救，火警在前晚11時09分升為三級，經15小時噴水救援，終於在昨晨8時20分將大火撲滅，事件中無人受傷，亦無人吸入濃煙不適送院；本次火警消防總共派出32輛消防車及救護車、9艘消防船及183人參與救火行動，至於起火原因仍有待調查。

報導稱，火警期間，產生大量刺鼻難聞的濃煙，濃罩西九龍沿岸多區，美孚、葵涌、長沙灣、深水埗及大角咀一帶均煙霧瀰漫，其後濃煙更飄到遠至沙田區，其中深水埗、葵涌為重災區，環保署監測到兩區的懸浮粒子，在前晚數小時內突然飆升。

在街上市民紛紛掩鼻離開，亦有多名市民指家中寵物疑吸入「毒煙」後，出現不適及嘔吐情況，有鐵騎士指駕駛電單車經過西九龍走廊時，聞到像塑膠燃燒的氣味，感覺刺眼令眼淚狂飆。

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