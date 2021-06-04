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港版鐵達尼「新華輪」深埋海底百年 首現殘骸

香港新聞組╱香港4日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

有港版「鐵達尼」之稱的「新華輪」，長埋深海近世紀，近日終有望「重見天日」。

香港01報導，香港海下考古總會上月在橫瀾島海域，發現沉沒近百年的「新華輪」殘骸。探索隊指出，深潛於28米深的水底「摸黑」前行，依稀可見船身仍完整，將待今年冬季再進行更全面勘探。

探索隊表示，新華輪沉船殘骸記錄香港近百年前的海難事件，歷史價值及保育意義可比世界聞名的「鐵達尼」，但礙於民間海底考古力量始終有限，期望港府出手協助保育。

報導指出，新華輪於1921年出產，由英國格拉斯哥船廠建造，隸屬於香港招商局輪船公司，主要來往上海及香港。不過，航行未幾即遇海難，它於1929年駛往香港時遭遇大風巨浪，最終於橫瀾島北岸觸礁，340名乘客遇難，生還者僅得26人，是百年來最大的一宗海難。

「新華輪」至今沉沒已近百年，不過官方一直未見考究。

文匯報報導，沉船位置在橫瀾島西北0.5海里、約28米深的水底。本次考古行動的隊長、香港水下考古總會主席胡名川指出，沉船船身基本完整，惟在海水中浸泡逾百年，殘骸已有一定程度的腐蝕，船體布滿珊瑚及其他寄生物，周圍滿是廢舊漁網，對探索造成很大困難。

因相關海域潛水風險較大，是次海底勘察只進行了20分鐘，胡名川說，「當天的能見度很差，潛至18米以下已無光線，全靠手電照明，水中的懸浮粒子很多，水質較為渾濁，能夠拍攝到一些畫面已經是非常幸運。」

胡名川指出，新華輪的經歷可謂多災多難，曾於1928年遭福建海盜假扮乘客登船搶劫，後被中山軍艦救下，不料翌年由上海前往廣州的途中，船隻因為風浪而偏離航線，並於橫瀾島北岸觸礁沉船，死者以商人及退伍軍人為主。

本身是潛水好手的胡名川，歷年內周遊多國水域探索沉船。他指，曾往菲律賓訪尋沉船遺跡，甲板內可發現骸骨，該沉船遺址現獲保育為潛水熱點，吸引不少遊客慕名而至。他指，雖然香港偶有海難，但今次發現的「新華輪」，相信是香港開埠以來，有歷史記載、首架沉沒的大型客輪，極具保育意義，惟一直未獲官方正視。

胡名川說，民間力量有限，期望港府可出手協助新華輪沉船獲妥善保育。

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