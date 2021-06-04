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燭光有罪？港人發揮創意悼六四

香港新聞組╱香港4日電
圖為銅鑼灣一位藝術家獻花紀念六四。(路透)
圖為銅鑼灣一位藝術家獻花紀念六四。(路透)

去年的維園燭光晚會因為新冠防疫規定遭到禁止，但數千人仍挑戰規定舉行集會。但自從北京當局出台香港國安法並以此打壓香港民主運動後，香港的情況發生了劇烈轉變。今年六四燭光紀念晚會再次被禁，香港民眾因此各出奇招，發揮創意紀念六四。

德國之聲報導，當地藝術家黃國才收集了數百個過去燭光晚會燃燒過的蠟燭，計畫在6月4日晚間送給當地居民。黃國才過去曾以這些蠟燭創作出藝術作品，但今年將會在支持民主運動的連鎖童裝店Chickeeduck的兩家分店派發蠟燭，鼓勵大家以自己的方式悼念。

與此同時，社交媒體成為悼念的另一個平台。

香港藝術家白雙全發起在燈掣寫上「六四」的活動，每次關燈都是悼念，讓自己當下的生活聯繫到歷史現場，「守護真相，拒絕遺忘」。他在臉書上寫道：「六四對於香港人的意義，不只是悼念1989年6月4日那一天發生在天安門廣場的歷史事件，也是香港人對追求民主自由的堅持和執著，對中國未來所抱的一絲希望。」

設計師Chan Ka-hing在社交媒體上發布了白色T恤上印著6：4黑色長方形的設計，歡迎眾人複製這個設計。

區議會議員陳嘉琳計畫在社區中舉辦讀詩以及分享活動。她表示：「幾年六四一直是香港民主運動的一環，如果現在放棄，未來紅線只會越來越近。」

在去年六四守夜活動中，香港維園仍亮起了燭光，群眾聚集又和平散去，警方在活動後逮捕了幾位領頭者。今年香港當局採取了更積極的方式，將出動3000名警力待命，在民眾聚集維園之前攔阻。香港保安局已經警告，參與或公布未經批准的集結均屬違法，最高分別可判監禁五年和一年。

香港 六四 北京

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