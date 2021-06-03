中國教育部建議香港普通話教學納入考評

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

中國教育部 發布報告指出，推動粵港澳大灣區 計畫時，語言教育是重要的一環，建議在香港「推進普通話教學」，並適度將普通話教育適度融入考評體系，令小學、初中、高中的普通話教育連貫銜接，增強教與學的動力，又提出粵港合作推進普通話教學等建議。，以此「增加國家認同、推動一國兩制」。

中國教育部昨天舉行記者會，發布2021年度的「粵港澳大灣區語言生活狀況報告」。內容強調，「推廣國家通用語言文字、構建和諧語言生活、增強語言與國家認同，是粵港澳大灣區語言文字事業的重要任務」。

身兼研究計畫顧問的廣州大學客座教授郭熙在會中表示，為了構建和諧的灣區語言生活和現代語言服務體系，一方面要提升深圳、廣州和珠江三角洲等其他城市整體的國家語言文字應用能力。另一方面，也要繼續發揮粵方言等漢語方言在地域文化傳承和感情維繫中的作用。

對於同樣被畫入灣區的香港，郭熙表示，應該將普通話教育作為政策，適度融入考評體系，使小學到高中的普通話教育能夠連貫銜接，以此增強教學的動力。

此外，郭熙也提到，澳門的社會培訓和學校教育中，應著重加強漢語書面的表達，藉中文書面表達能力提升，帶動普通話口頭表達能力的持續提升。

教育部語言文字資訊管理司副司長劉宏在會中提到，2020年以來持續推動相關措施，包含舉辦中華經典誦讀港澳展演交流、港澳中小學教師普通話培訓班，此外，在港澳地區展開線上、線下（網路與實體）結合的普通話水準測試服務，藉此克服疫情的限制。

郭熙不忘強調，粵港澳三地需做好語言政策規畫、加強語言與國家認同、挖掘語言資源紅利，做好語言能力和語言服務建設，更好地發展「一國兩制」事業。