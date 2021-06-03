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未領牌照 香港六四紀念館重開3天關門

香港特派員李春／香港3日電
支聯會設立的「六四紀念館」被當局調查後，2日宣布暫時閉館。（歐新社）
支聯會設立的「六四紀念館」被當局調查後，2日宣布暫時閉館。（歐新社）

六四遊行、維園燭光晚會被禁後，「六四紀念館」在重新開放3天後，因港府指其未領有牌照，主辦單位香港支聯會昨以安全理由決定暫時關閉。

「六四紀念館」由香港支聯會主辦，以六四天安門事件為主題。紀念館最早於2012年開設，展出六四事件文物及資料為主。但由當年到2018年，數度出現不同理由的爭議，被迫關閉或遷址，2015年還曾打官司打到香港高等法院。2018年購入現於旺角的館址，重新裝修為辦公室及紀念館作展覽用途，過去兩年都於六四前夕開館展覽。

「六四紀念館」5月30日重新開放，撤掉有關反送中的內容，重點重建1989年北京天安門場景、香港維園燭光晚會場景。重開3天，約550人前往參觀。

港府食物環境衛生署人員6月1日下午突到「六四紀念館」巡查，指其未領有公眾娛樂場所牌照，涉嫌違反「公眾娛樂場所條例」。當晚又發出新聞稿，說有取證及展開執法程序。

香港支聯會昨宣布，經商議後，認為需對事件進一步諮詢法律意見，為保障工作人員及參觀者的安全，暫時關閉紀念館。支聯會祕書蔡耀昌說，原計畫6月4日晚在館內作悼念活動，現時距離4日只餘兩天，要重開並不容易，但會盡快研究有關法律問題。

「六四紀念館」館長麥海華說，面對當前困難的政治形勢，支聯會仍深信香港人毋忘六四情懷不會消失，寄語港人在合法、安全、和平、理性的情況下，用自己的方式悼念「六四」。

香港網路上有未明來源的消息稱，6月4日維園燭光晚會被禁，當晚在維園附近如有著黑衣、點燭燈等都可能被以非法集結等罪拘捕。

明報報導，支聯會在警方反對下首度不入維園悼念六四，據了解，警方仍會嚴陣以待，在各區部署，候命警力共逾3000人， 即逾1成警力，其中單是維園就擬派出過千警員戒備，沙田「百步梯」、尖沙咀文化中心附近及旺角朗豪坊等地亦會重點布防。消息稱警方料主要以限聚令和《公安條例》執法，穿黑衣及點燭光可能構成違法證據。蔡耀昌認為警方要清晰交代執法的法理依據，「而不是變相恐嚇香港人」。

六四 香港 天安門

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