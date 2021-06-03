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美國經濟評論揭美雇香港千名大學生 當暴亂「白老鼠」

香港新聞組／香港3日電
「美國經濟評論」洩露西方資金雇請香港科大學生，當「白老鼠」參與一項所謂社會實驗，美其名研究示威模式，實則煽惑暴亂。圖為香港2018年的七一遊行，民眾舉牌表達訴求。(中央社資料照片)
「美國經濟評論」洩露西方資金雇請香港科大學生，當「白老鼠」參與一項所謂社會實驗，美其名研究示威模式，實則煽惑暴亂。圖為香港2018年的七一遊行，民眾舉牌表達訴求。(中央社資料照片)

美國經濟學會主辦的學術期刊「美國經濟評論」（The American Economic Review），洩露西方資金雇請香港科大學生，當「白老鼠」參與一項所謂社會實驗，美其名研究示威模式，實則煽惑暴亂。

大公報報導，據論文資料顯示，該次研究由歐洲研究委員會（European Research Council，ERC）的財務撥款。這篇所謂論文竟稱「抗議是香港穩定的源頭」，這與波洛西的「暴力是香港美麗風景線」如出一轍，是西方煽動港版「顏色革命」的鐵證。

前科大副教授獲資助63萬歐元

據報導，科大指涉事的科大副教授張憶芹2019年9月離開科大，科大曾於2019年年底去信要求研究團隊將「獲科大批准」的聲明從研究論文中移除。同年11月張憶芹在澳洲新南威爾士大學出任副教授，該校資料顯示，張憶芹獲ERC資助金63.75萬歐元（約77.85萬美元），稱與科大的合作關係至2022年。

據報導，「美國經濟評論」6月號刊登了由芝加哥大學、哈佛大學、美國全國經濟研究所、慕尼黑大學及香港科大的所謂學者，以做社會實驗研究示威模式為名，不斷用金錢誘推參加實驗的逾千名科大生，參與2017年及2018年的七一遊行，並於2019年6月黑暴爆發時發表「持久政治參與：社會互動與政治運動的驅動力」的所謂論文，鼓吹持久參與遊行才能影響「政治」運動。

金錢誘推1100學生上街

五位學者向於2017年6月隨機抽選約1100位學生參加「實驗」。這批科大「白老鼠」分成兩組人，一組是對照組，另一組是實驗組，2017年6月30日晚他們收到郵件，內容是：「我們邀請部分同學明天幫我們更好地統計七一遊行的參與人數。我們希望你們能夠積極參與，為科學做出貢獻。在遊行中，這僅僅花費五分鐘。一旦上傳所有資料，我們會提供350元（港幣，約45.1美元）的報酬。」

問卷提港獨 倡報酬捐眾志

而該研究更不斷以額外獎金利誘科大生持續參與，包括2017的七一遊行及2018年的七一遊行，最終共有849名科大學生完成整個研究。

報導指出，該研究計畫的問卷內容涵蓋是否參與遊行、遊行中的感受、遊行效率等問題外，更滲入「港獨」表態：「部分人在香港強烈支持『港獨』，你認為這些『港獨』支持者是否害怕公開表態？」研究項目還建議學生可選擇將報酬捐給「港獨」組織「香港眾志」。

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