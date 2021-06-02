鼓勵打疫苗 太古地產送現金 港府推疫苗假

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港府正推動「全城打疫苗 」，太古地產昨日公布，將投放800萬元(港幣，下同元)鼓勵市民及員工接種新冠疫苗，以提高接種率。完成兩劑疫苗市民可參加幸運大抽獎，贏取1萬元商場現金劵，名額500個；而太古員工可享一日特別假期，及獲發2000元商場現金券。另外，港府也推動「公僕疫苗假」，建制政黨將跟隨。

香港 01報導，太古地產旗下的太古酒店早前亦為其香港員工提供接種前的健康評估，於完成接種疫苗後亦可享用一至三日疫苗假期。為進一步提升接種率，已接種兩劑疫苗的酒店員工將有機會參加大抽獎，贏取高達1萬元的旅遊獎賞、「宅度假」套票等30份豐富獎品。

太古地產行政總裁白德利說：「提高疫苗接種率是遏止疫情 的最有效辦法。期盼為社會出一分力，透過連串鼓勵措施支持香港特區政府的疫苗接種計畫，並為員工、租戶以及廣大市民提供支援，讓香港經濟重回正軌。」

另外，政府昨日宣布，讓政府雇員今日（1日）至8月31日在接種每劑疫苗後，可於接種後獲一天「疫苗假期」。公務員事務局局長聶德權指，希望政府作為最大雇員，能起帶頭作用。不少政黨都表示將效法措施，推出「疫苗假」，民建聯主席李慧琼表示，該黨大致會跟隨政府的做法，而該黨立法會議員柯創盛亦指，他將為同事提供「疫苗假」和交通津貼，已有同事即時響應，預約接種。

新民黨亦宣布將與政府看齊，該黨立法會議員容海恩指，他們本已讓接種後有需要休息的同事可以請假，會讓已打針同事補回疫苗假期。

民主黨方面，該黨司庫單仲楷表示他們未來將討論相關安排，而該黨副主席梁翊婷則指，她的辦事處本身有疫苗假期安排。

公民黨余德寶則表示，該黨沒有相關討論，其議員辦事處本身亦沒有安排，而辦事處職員均無向他表示有意接種疫苗。

商界紛紛推出措施支持政府政策，香港總商會今日宣布，所有在8月31日前接種疫苗的員工，可於接種後享有一天假期。總商會指，有部分員工憂慮接種疫苗後可能會感到疲累，或希望得到充分休息，因此推出這項安排。