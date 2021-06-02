未打疫苗擬禁入學校、食肆 林鄭：不是懲罰或恐嚇

林鄭月娥強調未打疫苗禁入食肆 不是「懲罰或恐嚇」。圖為市民於中環的餐廳內用餐。(中通社)

香港 特首林鄭月娥昨宣布第四波疫情 結束，又說將研究第五波疫情時，限制未接種疫苗 人士進入食肆、學校和戲院等場所，但又強調不應視之為「懲罰或恐嚇」香港市民打針。

林鄭月娥昨出席行政會議前，稱香港第四波疫情已完結，是時候考慮恢復香港的經濟活動，香港作為重要的金融中心，當局建議給予獲金融監管機構認可、確實有必須商業活動需要在香港進行的人士豁免檢疫。有關的豁免並非對所有人開放，獲豁免人士在港期間，亦需要在特定地點逗留，不能自由進出社區。

林鄭月娥表示，港府目標在9月前大幅提升接種比率，希望落實第二階段「疫苗泡泡」措施，已打疫苗的人可放寛一些社交距離限制，如爆發新一波疫情，沒打疫苗的人士可能要遵守更嚴格的防疫限制。

她稱，限制未打疫苗者行動的做法，不是「懲罰」或「恐嚇」市民打疫苗，目前未有適用場所及時間表，最好不需要，如果香港未來三個月疫苗接種率理想，建立起防疫屏障，即使面對新一波疫情，亦有足夠信心不需要採取有關措施。

對香港政府提出刺激打疫苗的安排，澳門特首賀一誠回應說，澳門政府並無參考香港推出鼓勵接種新冠疫苗的措施，希望澳門市民是自願接種。