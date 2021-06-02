六四館才重開3天 食環上門查牌

香港「六四紀念館」1日下午遭港府食物環境衛生署人員上門警告，指館內舉辦展覽未申請「公眾娛樂場所牌照」。（取材自臉書）

本周五是六四 事件32周年，特首林鄭月娥昨日再被問支聯會「結束一黨專政」口號是否違法，她重申視乎當時情况及蒐證等。六四紀念館重開舉辦展覽第3日，昨被指沒申請公眾娛樂場所牌照，食環署證實向涉違例者展開執法程序，沒回應會否要求封館或禁辦展覽。

明報報導，支聯會秘書蔡耀昌稱，這段時間不少人評論支聯會口號，不會逐一回應，現時會步步為營，小心應對當前愈發凶險的政治法律環境，而支聯會也不會作出自我審查及退縮的行為。

資深大律師湯家驊表示，現時中國 是共產黨執政，「結束一黨專政」口號違反中國憲法，但在香港 違反中國憲法會引致什麼法律責任或後果，要視乎香港法律如何界定或處理。

位於旺角的六四紀念館周日重開，並舉辦「八九民運與香港」主題圖片展。昨午約2時許，數名食環署職員上門警告，指館內舉辦展覽並未申請「公眾娛樂場所牌照」，食環署為此向「涉嫌違反條例的人士展開執法程序」。

當時不在場的蔡耀昌表示，支聯會常委需討論及諮詢法律意見，再作回應，但他說過往多次辦展覽，今次是首次食環署上門「查牌」。被問食環署舉動是否反映政府針對或打壓，他說相信「可能有政治原因」。

鑑於設在香港、全球唯一的「六四紀念館」前景難料，海外中國民運人士王丹昨晚主張，在美國再行建立實體的六四紀念館，並希望最慢能在2024年「六四事件」35周年時開幕，以保存歷史記憶。

由海外中國民運人士發起及舉辦的「點起一根蠟燭—2021年『六四』32周年全球網絡視屏紀念大會」，1日晚間透過視訊方式登場，來自北美、歐洲、台灣、香港、日本等地的民運人士、學者、政治人物等50餘人參加。

在這場線上紀念會中，與會者大多提到了香港民主運動在「港區國安法」實施後，面臨到巨大的壓力。其中，前香港民主黨主席、前立法會議員劉惠卿直指，香港目前的情況「非常差」，1日更有官員直衝六四紀念館。她不知道紀念館還能存在多久，更別提每年在維園舉辦的六四紀念晚會，今年仍然停辦。

王丹在發言時說，由香港支聯會創立的六四紀念館，在香港當今的政治氣氛下恐無法繼續存在。因此，他倡議在美國另行建立實體的六四紀念館以繼續保存歷記憶，並希望能在六四事件35周年時，在各界齊聚下盛大開幕。