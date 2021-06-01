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田飛龍：支聯會綱領違法 促保安局調查

香港新聞組／香港1日電
全國港澳研究會理事田飛龍。（本報資料照片）
全國港澳研究會理事田飛龍。（本報資料照片）

中國全國港澳研究會理事田飛龍表示，香港支聯會的「結束一黨專政」綱領具有政治顛覆性，認為存在違反中國憲法和法律之嚴重嫌疑。

據香港電台報導，田飛龍於報章撰文說，保安局應該根據港區國安法的規範要求，加以調查和評估支聯會的註冊登記、綱領立場及行為模式，提出針對性的法律處理方案，包括通知要求支聯會刪除「顛覆綱領」；在支聯會拒不更正的情況下，可研究按照類似「香港民族黨」的取締執法方式，對支聯會的社團資格進行法律上的處理。

田飛龍表示，在「一國兩制」下，香港法律環境的特殊性及北京治港權力的節制性，導致支聯會有關綱領及其實際顛覆行為一直存在，無人追責。

他指出，港區國安法精準規制顛覆犯罪行為，支聯會的「顛覆綱領」不能兼容於國安法秩序，必須根據中國國安法秩序調整，或者刪改以符合法律要求，或者繼續對抗法律並付諸行動而承擔罪責。

田飛龍又說，現時無論是中國憲法的修改確認，抑或是港區國安法的規範指向，都畫定清晰的法律邊界，香港支聯會如果繼續越界和從事顛覆行為，法律責任是難以避免。

支聯會祕書蔡耀昌昨天表示，近期有少數團體成員退會，但不影響支聯會的運作。

香港電台報導，蔡耀昌在該台節目上說，近期退會的成員只占少數，各成員都有加入和退會的自由，支聯會都會予以尊重。他說，今年他們不會以支聯會名義舉辦燭光晚會，希望市民用自己的方式悼念「六四」死難者。

支聯會由200多個團體組成，包括區議員辦事處、壓力組織、學生會等。

香港 中國 港區國安法

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